Користь від вживання кави доведена офіційно

Питання про користь і шкоду кави мучать людство не перший десяток років, але, судячи з усього, в цьому дискурсі поставлена ​​жирна крапка. Монументальним дослідженням порадував світову громадськість Центр серця і судин Університету Земельвейс, розташований в Угорщині. Наукова праця на сьогоднішній день є найбільш повною роботою по впливу кави на серце.





Вчені перелопатили гігантську базу британського Біобанку (UK Biobank), що складається з даних 468 629 учасників, у яких на момент внесення в неї не було виявлено ознак захворювань серця. Трохи статистики: середній вік спостережуваних склав 56.2 роки, гендерний же склад – 55.8% жінок і 44,2% чоловіків.

22% з них не вживали кави або пили напій рідко, 58% споживали регулярно від 0.3 до 3 кухлів в день, а ще 20% кавоманів випивали більше 3 чашок. Крім іншого при аналізі використовувалися такі змінні як стать, зріст / вага, схильність до шкідливих звичок, а також суто медичні показники начебто рівня холестерину або наявності діабету.

Результати виявилися приголомшливими, представники групи, яка споживає до 3 чашок кави в день, на 12% рідше вмирали від захворювань серця, на 17% – від серцево-судинних недуг, а з інсультом стикалися і зовсім на 21% рідше. Таким чином, шанувальники ароматного напою за підсумком мали більш здорове серце, ніж ті, хто його не вживає! Так що, якщо зовсім вже не переборщувати з кавою – вона піде тільки на користь вашому здоров’ю.