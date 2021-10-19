Фахівці припустили, якими можуть бути смартфони через 100 років

Розвиток технологій не стоїть на місці, з кожним роком на ринку з’являються інноваційні пристрої з дивовижними функціями. Ми звикли бачити смартфони у вигляді кишенькового пристрою з плоским дисплеєм. Але чого чекати від технологій через кілька років?





Давайте уявимо, як зміняться наші смартфони в найближчому майбутньому.

Смартфони з AR

Доповнена реальність (AR) популярна у фантастичних фільмах. Зображення, що виходить за рамки дисплея і реагує на дотики, зробити складно, але з майбутніми технологіями – реально.

Унікальні лінзи

Стрічки новин, месенджери і відеочати будуть доступні завдяки двом маленьким предметам – персональним лінзам. Користувачеві потрібно лише керувати очима. Супер, правда?

Сенсорний чіп

Виробництво кишенькових телефонів більше не потрібно. Всього один чіп, і на руці буде горіти керований сенсорний дисплей. Листуватися – одне задоволення, а ось дзвінків більше не буде. Хороше рішення для інтровертів!

Звукова реальність

Революція в світі технологій переверне наше уявлення про смартфон. Пристрій буде у вигляді навушника. Зоровий контакт зникне назавжди.

Невидимка

А якщо смартфон буде прозорим, як скло? Може бути, придумають небиткий прозорий матеріал. Компактно, безпечно, стильно.

Майбутнє смартфонів невідоме, але воно обіцяє бути цікавим. Ви як вважаєте?