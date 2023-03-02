Huawei подала в суд на Xiaomi: суперечка на мільярди доларів

Згідно з повідомленням YiCai, Xiaomi розпочала переговори з Huawei Technologies після того, як остання подала позов проти свого конкурента за використання ліцензованих технологій. Суперечка стосується чотирьох патентів, пов’язаних із бездротовими технологіями, мобільною фотографією та іншими областями. У січні Huawei подала позов, про що пізніше повідомив китайський регулятор, який відповідає за контроль за використанням інтелектуальної власності.

Обидві компанії визнають необхідність співпраці для просування прогресу на благо суспільства та споживачів, а Xiaomi заявила, що метою переговорів є вирішення спору. Компанія Huawei поки не прокоментувала ситуацію і не висловила свою думку.

Зрештою, суперечка стосується значного доходу від ліцензування технологій, який, за оцінками, до 2025 року приноситиме 20 мільярдів доларів щорічно. Очікується, що такі компанії, як Qualcomm, Ericsson і Nokia, будуть лідирувати в цій галузі. В даний час компанія Huawei займає перше місце у світі з видачі патентів, зареєструвавши 7689 патентів у 2022 році. Для порівняння, у Samsung 4387 патентів, а у Qualcomm, яка знаходиться на третьому місці, також 4387.