Вбивця Windows 11 від Huawei виходить вже цього місяця
Китайська компанія Huawei представила версію власної операційної системи HarmonyOS для персональних комп’ютерів. Нова ОС вийде 19 травня, вона призначена для заміни Windows на пристроях компанії і повинна стати єдиним програмним шаром для смартфонів, планшетів, розумних годинників і ПК.
ПК-версія HarmonyOS створена на базі ядра Harmony і движка Ark, в основі платформи лежать модулі ArkTS і ArkUI, єдине середовище DevCo для розробників і архітектура безпеки StarShield з криптографічно захищеним сховищем. Система повністю незалежна від Android і має суворі дозволи на запис екрану і функцію скріншотів, а також аутентифікацію за реальним ім’ям розробника.
При підвищеному рівні приватності HarmonyOS автоматично блокує камеру, мікрофон і доступ до геоданих. Повнодискове шифрування гарантує, що без розблокування екрану жодна вилучена флешка або HDD не дозволить отримати доступ до вмісту.