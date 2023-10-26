Viber тестує нову функцію для захисту від телефонного спаму

Viber почав тестування функції для захисту від спаму та шахраїв. Завдяки новій функції “Ідентифікація абонентів” користувачі Viber бачитимуть спеціальне повідомлення від Viber під час дзвінків з незнайомих номерів. Повідомлення міститиме індикатор безпеки дзвінку: дзвінки маркуватимуться як потенційно спамні чи безпечні. Оцінивши імовірність спаму, користувач зможе відповісти на дзвінок або відхилити його.

Індикатор імовірності спаму визначатиметься внутрішньою системою на основі численних факторів, включаючи попередні повідомлення про спам-дзвінки від інших користувачів Viber. Rakuten Viber заохочує повідомляти про спам-дзвінки, натискаючи відповідну кнопку “Скарга” – це допомагає покращувати роботу системи та захищати інших від спаму.

Функція наразі знаходиться на стадії тестування, протягом наступних тижнів вона поступово стане доступна користувачам Viber на пристроях Android з версією Viber 21.1 та вище. Функція буде безкоштовною для всіх користувачів.

Захист від спаму з функцією “Ідентифікація абонентів” є наступним кроком Rakuten Viber у розвитку функцій безпеки.