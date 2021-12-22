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Samsung через Google довелося припинити оновлення Galaxy S21 до Android 12

22.12.2021
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Samsung Galaxy S21

Компанія Samsung ще влітку почала оновлювати свої флагманські смартфони до Android 12 із One UI 4.0, проте зараз несподівано з’явилися якісь підозрілі проблеми. За інформацією від профільного видання TizenHelp, південнокорейський гігант зупинив поширення прошивки через якісь проблеми у сумісності з Google Play. Про це повідомив модератор підтримки у Південній Кореї.


За словами співробітника Samsung, ця проблема має масовий характер, проте поширення One UI 4.0 було раптово припинено, перш ніж Google провела всі необхідні перевірки. Поки що незрозуміло, який софт викликав труднощі в сумісності з Google Play.

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Однак такий досвід дасть Samsung можливість запобігти появі проблем у старіших пристроях, оскільки в січні очікується оновлення Galaxy S10 та Galaxy Note 10.

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22.12.2021
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