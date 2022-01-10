«Золотий глобус» 2022: названі найкращі фільми та серіали року

У Голлівуді відбулася одна з головних кінопремій року – «Золотий глобус». Цього разу захід провели скромно, без червоної доріжки та телетрансляції, обмежившись оголошенням переможців у соцмережах та на сайті премії. Причиною цього стала критика організаторів за відсутність расової різноманітності у складі журі 2021-го, через що канал NBC відмовилася транслювати «Глобус» по ТБ.





Золотий Глобус 2022: переможці у галузі кіно:

Найкращий режисер – Джейн Кемпіон («Влада пса»)

Найкращий сценарій – Кеннет Брана («Белфаст»)

Найкращий драматичний фільм – “Влада пса”

Найкращий актор у драматичному фільмі – Вілл Сміт («Король Річард»)

Найкраща акторка у драматичному фільмі – Ніколь Кідман («У ролі Рікардо»)

Найкращий фільм-комедія чи мюзикл — «Вестсайдська історія»

Найкращий актор у комедії чи мюзиклі — Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!»)

Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі — Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)

Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-Макфі («Влада пса»)

Найкраща акторка другого плану — Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)

Найкращий фільм іноземною мовою — «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)

Найкращий анімаційний фільм – «Енканто»

Найкраща пісня – “No Time to Die” (“Не час помирати”)

Найкращий оригінальний саундтрек – Ханс Циммер («Дюна»)

Золотий Глобус 2022: переможці у галузі телебачення