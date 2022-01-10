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«Золотий глобус» 2022: названі найкращі фільми та серіали року
У Голлівуді відбулася одна з головних кінопремій року – «Золотий глобус». Цього разу захід провели скромно, без червоної доріжки та телетрансляції, обмежившись оголошенням переможців у соцмережах та на сайті премії. Причиною цього стала критика організаторів за відсутність расової різноманітності у складі журі 2021-го, через що канал NBC відмовилася транслювати «Глобус» по ТБ.
Золотий Глобус 2022: переможці у галузі кіно:
- Найкращий режисер – Джейн Кемпіон («Влада пса»)
- Найкращий сценарій – Кеннет Брана («Белфаст»)
- Найкращий драматичний фільм – “Влада пса”
- Найкращий актор у драматичному фільмі – Вілл Сміт («Король Річард»)
- Найкраща акторка у драматичному фільмі – Ніколь Кідман («У ролі Рікардо»)
- Найкращий фільм-комедія чи мюзикл — «Вестсайдська історія»
- Найкращий актор у комедії чи мюзиклі — Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!»)
- Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі — Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)
- Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-Макфі («Влада пса»)
- Найкраща акторка другого плану — Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)
- Найкращий фільм іноземною мовою — «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)
- Найкращий анімаційний фільм – «Енканто»
- Найкраща пісня – “No Time to Die” (“Не час помирати”)
- Найкращий оригінальний саундтрек – Ханс Циммер («Дюна»)
Золотий Глобус 2022: переможці у галузі телебачення
- Найкращий телефільм, серіал або міні-серіал — «Підземна залізниця»
- Найкращий актор у телефільмі, серіалі або міні-серіалі – Майкл Кітон (Ломка)
- Найкраща акторка у телефільмі, серіалі або міні-серіалі — Кейт Уінслет («Мейр із Істтауна»)
- Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці»
- Найкращий актор у драматичному серіалі – Джеремі Стронг («Спадкоємці»)
- Найкраща акторка в драматичному серіалі – ЕмДжей Родрігес («Поза»)
- Найкращий комедійний серіал або серіал-мюзикл — «Хитрості»
- Найкращий актор у комедії чи мюзиклі — Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)
- Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі — Джин Смарт («Хитрості»)
- Найкращий актор другого плану – Про Йон-су («Гра в кальмара»)
- Найкраща акторка другого плану — Сара Снук («Спадкоємці»)
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