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«Золотий глобус» 2022: названі найкращі фільми та серіали року

10.01.2022
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У Голлівуді відбулася одна з головних кінопремій року – «Золотий глобус». Цього разу захід провели скромно, без червоної доріжки та телетрансляції, обмежившись оголошенням переможців у соцмережах та на сайті премії. Причиною цього стала критика організаторів за відсутність расової різноманітності у складі журі 2021-го, через що канал NBC відмовилася транслювати «Глобус» по ТБ.


 Золотий Глобус 2022: переможці у галузі кіно:

  • Найкращий режисер – Джейн Кемпіон («Влада пса»)
  • Найкращий сценарій – Кеннет Брана («Белфаст»)
  • Найкращий драматичний фільм – “Влада пса”
  • Найкращий актор у драматичному фільмі – Вілл Сміт («Король Річард»)
  • Найкраща акторка у драматичному фільмі – Ніколь Кідман («У ролі Рікардо»)
  • Найкращий фільм-комедія чи мюзикл — «Вестсайдська історія»
  • Найкращий актор у комедії чи мюзиклі — Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!»)
  • Найкраща акторка в комедії чи мюзиклі — Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»)
  • Найкращий актор другого плану – Коді Сміт-Макфі («Влада пса»)
  • Найкраща акторка другого плану — Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)
  • Найкращий фільм іноземною мовою — «Сядь за кермо моєї машини» (Японія)
  • Найкращий анімаційний фільм – «Енканто»
  • Найкраща пісня – “No Time to Die” (“Не час помирати”)
  • Найкращий оригінальний саундтрек – Ханс Циммер («Дюна»)
Дюна

Золотий Глобус 2022: переможці у галузі телебачення

  • Найкращий телефільм, серіал або міні-серіал — «Підземна залізниця»
  • Найкращий актор у телефільмі, серіалі або міні-серіалі – Майкл Кітон (Ломка)
  • Найкраща акторка у телефільмі, серіалі або міні-серіалі — Кейт Уінслет («Мейр із Істтауна»)
  • Найкращий драматичний серіал – «Спадкоємці»
  • Найкращий актор у драматичному серіалі – Джеремі Стронг («Спадкоємці»)
  • Найкраща акторка в драматичному серіалі – ЕмДжей Родрігес («Поза»)
  • Найкращий комедійний серіал або серіал-мюзикл — «Хитрості»
  • Найкращий актор у комедії чи мюзиклі — Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»)
  • Найкраща акторка у комедії чи мюзиклі — Джин Смарт («Хитрості»)
  • Найкращий актор другого плану – Про Йон-су («Гра в кальмара»)
  • Найкраща акторка другого плану — Сара Снук («Спадкоємці»)

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