Microsoft визнала баг у Windows 11, але відмовилася його виправляти

Компанія Microsoft підтвердила наявність помилки в Windows 11, однак вирішила не займатися її виправленням, назвавши поведінку системи «очікуваною».

Йдеться про годинник на екрані блокування, який відкривається комбінацією Ctrl + Alt + Delete. Користувачі помітили, що він може відображати неправильний час — із затримкою приблизно до 30 секунд.

У Microsoft пояснили, що це пов’язано з особливостями роботи системної служби Winlogon, яка відповідає за процес входу в систему. Через затримки в її роботі годинник у цьому режимі може відставати, але це не вважається помилкою, що потребує виправлення.

У компанії наголосили, що мова йде лише про візуальну особливість. Системний час у Windows 11 залишається точним і коректно використовується для синхронізації, журналів подій та інших функцій.

Також у Microsoft підкреслили, що така поведінка не впливає на безпеку системи, тому жодних змін у майбутніх оновленнях не планується.