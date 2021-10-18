Стало відомо, чим загрожує установка Windows 11 на непідтримувані комп’ютери

Microsoft розповіла, чим загрожує установка нової операційної системи Windows 11 на комп’ютери, які офіційно не підтримуються.





Установка Windows 11 на пристрої, які не відповідають мінімальним системним вимогам, не рекомендується, – відзначили в прес-службі компанії. Користувачі, які вирішать встановити Windows 11 на обладнання, яке не відповідає вимогам, повинні бути готові прийняти на себе ризик зіткнутися з проблемами сумісності .

Ми розуміємо, що можуть бути деякі обмежені сценарії, коли клієнти захочуть встановити Windows 11 на обладнання, яке не відповідає мінімальним системним вимогам, всупереч офіційній позиції. Установка Windows 11 на пристрої, які не відповідають мінімальним системним вимогам, може призвести до збоїв в роботі пристрою через проблеми з сумісністю або інших проблем. Ці пристрої можуть не отримувати оновлення, включаючи оновлення безпеки, але не обмежуючись ними “.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Windows 11 оновлюється навіть на непідтримуваних пристроях.