Windows 11 оновлюється навіть на непідтримуваних комп’ютерах

Операційна система Windows 11 отримує оновлення навіть на непідтримуваних комп’ютерах. Про це повідомило італійське видання про технології Htnovo.





Користувачі, які проігнорували офіційні системні вимоги і встановили систему, обійшовши обмеження Microsoft, як і раніше можуть отримати свіжі патчі через “Центр оновлення”.

Раніше Microsoft стверджувала, що ті, хто встановили Windows 11 в обхід обмежень, не зможуть отримувати оновлення ОС.