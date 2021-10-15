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Windows 11 оновлюється навіть на непідтримуваних комп’ютерах

15.10.2021
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Windows 11

Операційна система Windows 11 отримує оновлення навіть на непідтримуваних комп’ютерах. Про це повідомило італійське видання про технології Htnovo.


Користувачі, які проігнорували офіційні системні вимоги і встановили систему, обійшовши обмеження Microsoft, як і раніше можуть отримати свіжі патчі через “Центр оновлення”.

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Раніше Microsoft стверджувала, що ті, хто встановили Windows 11 в обхід обмежень, не зможуть отримувати оновлення ОС.

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15.10.2021
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