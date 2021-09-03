Які дві типові помилки робить більшість користувачів смартфонів Xiaomi

Велика кількість інструкцій і порад по налаштуванню смартфонів під управлінням MIUI, змушують нас час від часу випускати подібні статті. Адже далеко не всі користувачі критично ставляться до побаченого на екрані, спочатку довірливо повторюючи всі поради «фахівців», а потім вишукуючи рішення проблеми, яку самі ж і створили.





Сьогодні коротко розберемо такі теми як:

Обмеження доступу додатків до інтернету

Боротьба з фоновою активністю в контролі активності (вибачте за тавтологію)

Сподіваємося вам сподобається такий формат, оскільки ми плануємо робити його регулярно, щоб підвищувати технічну грамотність наших читачів. Приступимо.

Обмеження доступу до інтернету

Напевно ви не раз зустрічали рекомендації, в яких говорилося, що якщо зайти в додаток «Безпека» -> Передача даних -> Мережеві підключення, ви отримаєте можливість тонко налаштовувати доступ до мобільного (і не тільки) інтернету, для конкретних додатків.

Це правда, але варто розуміти, що в деяких випадках після подібних дій автономність смартфона може погіршитися через зростання фонової активності. Чому? Зараз пояснимо.

Справа в тому, що кожен додаток має цілком конкретні завдання, які поділяються на ті що виконуються під час використання (знаходження на екрані) і ті, що виконуються в фоні (наприклад перевірка нових повідомлень в месенджерах). Простий приклад:

Припустимо, перед додатком «Google Фото» поставлено завдання вивантажувати кожне створене фото в хмарне сховище. У налаштуваннях програми користувач дозволив використання мобільного інтернету, але потім, надивившись рекомендацій, заборонив йому робити це через «Безпека MIUI».

В результаті додаток, нездатний виконати завдання, постійно намагається виконати його знову, таким чином в рази підвищуючи фонову активність задіюючи процесор. Розумієте?

А тепер уявіть, що таких додатків десять, двадцять, тридцять штук. Про яку економію заряду мова? До речі це може бути однією з причин наявності «Системи Android» в лідерах статистики енергоспоживання.

Рекомендуємо перевірити це меню на вашому смартфоні, обов’язково заглянувши в список системних, так як будь-який додаток в назві якого ви бачите «service» або «framework» повинен мати весь необхідний доступ, до тих пір поки не відключено, наприклад через «ADB app control».

Безумовно, сценарій використання у кожного свій, ми наприклад відключили мобільний інтернет для додатка «Калькулятор», так як розуміємо, що ніколи не будемо користуватися конвертером валют (який працює через інтернет), а хтось користується ним кожен день.

Фонова активність

Контроль активності MIUI створений з метою ручного налаштування пріоритетів роботи додатків. Але виявляється не всі розуміють, що MIUI це перш за все оболонка, а «на чільному місці сидить» Android.

Тому обмеження активності тих же Google сервісів, не просто не має сенсу, а скоріше навпаки, є ще однією помилкою адже призводить до нестабільної роботи системи (не завжди помітної оку).

І єдиним способом керувати їх роботою без наслідків, є отримання рут прав. Тому настійно рекомендуємо використовувати «Контроль активності» тільки для роботи з додатками від Xiaomi і сторонніх розробників, а так само завжди перевіряти поради з інтернету.