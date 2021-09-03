Експерти розповіли, чому шасі літака ніколи не тріскає

Кошмар автомобіліста – лопнула шина, а ні запаски в багажнику, ні шиномонтажу в околицях …





Виникає питання – а невже не можна вирішити цю проблему технічно?

Літаки сідають на величезній швидкості, значить – якось зуміли зробити шини не “вибухонебезпечними”?

Чому ж колесу машини, яка рідко розганяється понад 120 км / год, досить налетіти на люк або цвях, щоб лопнути?

Дійсно, як авіаконструктори зуміли домогтися міцності від шин для літака?

У чому їх секрет?

Чудо інженерної думки

Порожній «Боїнг» важить більше 200 тон. Максимальна маса Airbus A380 – до 560 тон.

Літак приземляється на швидкості від 250 до 280 км / г.

Можна уявити якої сили удар припадає на шасі в момент зустрічі з смугою аеропорту. Крім того від тертя шини лайнера при приземленні розігріваються до 260 градусів, що вище температури плавлення гуми. А адже вони після зниження з висоти “заморожені” до мінус 30!

Які ж хитрості заклали винахідники в конструкцію? Чому шини щодня витримують такі нищівні удари?

Перший чудо-винахід – це амортизатори.

В сучасних лайнерах використовують особливі багатокамерні азотно-масляні пристрої, здатні майже повністю поглинути удари при посадці. Крім цього стійки стабілізують машину, не дають їй сильно розгойдуватися і підстрибувати. Азот під тиском в них замінює пружини.

стійка шасі

На особливо важких лайнерах додатково встановлюють стабілізуючі демпфери попереду. Діагональні розкоси захищають всю конструкцію при ударі, “забираючи” частину енергії під кутом.

Завдяки цій складній системі шасі не тільки витримують удар, але і здатні “не помітити” виступи на поверхні до 10 см на швидкості 280 км / г. Шматки корду автомобільної шини розлетілися б по всьому шосе.

Про всяк випадок в конструкцію закладена міцність, виходячи з жахливою швидкістю до 460 км / г. Такий запас роблять тому, що випадки екстремального гальмування бували, їх виключити не можна.

Наприклад, в 1988 році у Одесі ТУ-154 сідав зі швидкістю 415 км / год. Шини і стійки витримали!

Не амортизатором єдиним …

Але не тільки в найскладніших амортизаторах секрет збереження шин літаків.

Настільки ж досконалі в них і самі колеса з покришками.

Диски роблять з титану або сплаву магнію з цинком.

Половинки колеса скріплені між собою не тільки болтами. І їх, і шину ще і додатково проклеюють. Це необхідно для повної герметичності. В колесо не повинна потрапити вода, так як на висоті вона замерзне, а при посадці закипить від тертя.

Шина літака в більшості випадків без камери. У неї закачане не повітря, а технічний азот. Він не загориться при терті об землю.

Шина авто трохи овальна. У літака же – ідеальне коло! Це зменшує ризик проблем при нахилі.

Ніякого малюнка на шинах немає, тільки поздовжні смуги. Вони передбачені на випадок посадки на мокру смугу, тобто борються з акваплануванням.

Склад самої шини дуже складний. Це – гібрид з натурального і синтетичного каучуку, сталі і спеціальної технічної тканини.

Як армуючі елементів в складі шини використовуються залізний корд, нейлон і арамід. Останній являє собою високотехнологічний полімер з великою стійкістю до термічних і механічних впливів. Більше він відомий під комерційною назвою – кевлар.

Органотекстоліт на основі тканини кевлара

Міцність на розрив у цього матеріалу – до 550 кг / кв. мм. У сталі для порівняння – всього від 50 до 150. З кевлара роблять бронежилети і вогнезахист.

Важливе співвідношення складових: в шині літака гуми не більше 50%, металу – 5%, а решта припадає на високотехнологічні “добавки”.

Шина влаштована за принципом листкового пирога. Тонка плівка гуми – шар нейлонових і арамідних шнурів. Так гума захищає корд від перетирання, а шнури – від розриву і нагрівання. Додаткове страхування можливе завдяки тому, що коліс у літака кілька: від 6 шасі у Боїнга до 32 у Антея. Навіть якщо лопне одне колесо, інші візьмуть навантаження на себе.

Шасі виробляють до півроку. Всі металеві елементи конструкції полірують до дзеркального стану. Шину також виготовляють не швидко, наносячи шар за шаром.

І навіть при такому досконалому пристрої покришка авіаційного колеса недовговічна. Літаку доводиться перевзуватися через кожні 500 посадок. А пасажирський лайнер може “накрутити” цю кількість за рік.

Так як із автомобільними колесами, шини літаків не завжди цілком змінюють, найчастіше досить відновити зовнішній шар згорілої гуми. І шина може послужити ще 500 приземлень.

А чому так не можна для авто?

Можна! Той же кевлар був спочатку винайдений для спортивних автомобілів.

Проблема в тому, що шини, виготовлені за авіаційним технологіям коштують від 1,5 до 6 тисяч $ кожна. Використовувати таку дорогу покришку в звичайному авто – нерентабельно.

Звичайно, той же кевлар, наприклад, почали додавати в шини для позашляховиків. Але співвідношення гуми і корду там, все ж, більш дешеве.