Смартфони Doogee — як зароджувалася історія

GSMinfo25.01.2026
Doogee S96 Pro

У світі мобільних технологій постійно з’являються нові імена. Одні швидко зникають, інші залишаються та формують власну нішу. Одним із таких брендів став Doogee — компанія, що побудувала свою репутацію на міцних, функціональних і водночас доступних смартфонах.

Перші кроки на ринку

Бренд Doogee було засновано у 2013 році в Іспанії, але виробництво одразу зосередили в Китаї. Головна ідея полягала в тому, щоб створювати телефони для людей, яким потрібна витривалість та довга робота без підзарядки, але при цьому не хотілося переплачувати за відомі імена.

Перші смартфони Doogee не ставили за мету здивувати рекордними характеристиками. Натомість акцент робили на тому, що телефон витримає падіння, занурення у воду та екстремальні умови. Саме завдяки цьому Doogee швидко привернув увагу мандрівників, туристів, військових та всіх, хто шукав «робочого коня» у світі смартфонів.

Що робило Doogee особливим

На старті розвитку компанія обрала чітку стратегію: міцність понад усе. Це стало її фірмовою рисою. У час, коли інші бренди конкурували тонкістю корпусів та роздільною здатністю екранів, Doogee довів, що є попит на практичність і надійність.

Основні переваги перших смартфонів Doogee:

  • захист від пилу й вологи за міжнародними стандартами;
  • корпуси, здатні витримувати падіння з висоти;
  • великі акумулятори для тривалої автономності;
  • простий дизайн без зайвих деталей;
  • помірна ціна, яка робила смартфони доступними.

Так бренд швидко знайшов свою аудиторію — тих, кому потрібен телефон, який «живе довше» і не боїться складних умов.

Розширення лінійки

З часом Doogee зрозумів, що користувачі мають різні потреби. Хтось шукає надміцний апарат для експедицій, а комусь потрібен стильний і доступний смартфон для повсякденного життя. Тому компанія почала розвивати одразу кілька напрямків.

З’явилися серії S — для тих, хто працює або відпочиває в екстремальних умовах, N — для щоденного використання, та навіть моделі з акцентом на потужну камеру. Такий підхід дозволив бренду охопити широку аудиторію — від студентів до професіоналів, які працюють у складних умовах.

Чому користувачі обирали Doogee

Кожна компанія має свою філософію. У Doogee вона полягала в простому правилі: телефон має служити довго та залишатися доступним. Саме це приваблювало покупців у різних країнах.

Причини, чому смартфони Doogee здобули популярність, зрозумілі:

  • оптимальне співвідношення ціни й надійності;
  • можливість працювати кілька днів без зарядки;
  • розширений вибір моделей для різних завдань;
  • простота в користуванні;
  • постійне вдосконалення та поява нових функцій.

Сьогодні Doogee впевнено входить у список найбільш відомих виробників захищених смартфонів. Компанія продає свою продукцію в десятках країн світу, розширює асортимент та пропонує моделі, які поєднують у собі міцність і сучасні технології.

Зараз у лінійці Doogee можна знайти як ультранадійні апарати для екстремалів, так і компактні, стильні смартфони для щоденного використання. Проте головний принцип залишився незмінним: надійність та доступність у поєднанні з сучасними технологіями.

