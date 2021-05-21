Як правильно вибрати станцію для бездротової зарядки смартфона

Бездротові зарядні станції стають все більш популярними і вже через кілька років мало хто буде заряджати смартфони від розетки. Якщо ви хочете відмовитися від проводів вже зараз – ви потрапили за адресою. У цій статті ми розповідаємо про те, як правильно вибрати бездротову док-станцію для зарядки смартфона.





Чи є підводні камені

Перш за все спростуємо міф про те, що бездротові зарядні станції шкодять як людині, так і смартфону. Нічого подібного, не вірте в ці байки. Нормальні справні станції не завдають ніякої шкоди ні мобільного гаджету, ні тим більше людині.

Єдиний момент – перед постановкою смартфона на зарядку краще зняти з нього чохол. Обгорнутий в захист апарат буде сильніше грітися, що може призвести до сумного результату. Однак, те ж саме рекомендується робити і при підключенні девайса до розетки. З цим покінчили, тепер з’ясовуємо, як же правильно вибрати станцію для бездротової зарядки.

Не купуйте пристрої від невідомих брендів

Перше, на що варто звернути увагу – ім’я виробника. Не намагайтеся заощадити, купуючи док-станцію від китайської компанії третього ешелону. Як говориться у відомому прислів’ї – скупий платить двічі. Подібні пристрої напевно йдуть з низкою проблем – смартфони сильніше гріються під час зарядки, та й надійність самої станції під великим питанням. Гаразд, якщо згорить тільки вона, а якщо постраждає ще й смартфон – тоді ви точно пошкодуєте про те, що недоплатили за пристрій перевіреної марки.

Визначтеся з потужністю

Вибираючи станцію, визначитеся з потужністю. В ідеалі вона повинна відповідати тій, яку підтримує ваш смартфон. У разі, якщо немає жодної моделі – краще купити ту, що трохи потужніша. Звичайно, за умови, що переплата не настільки значна. Вище голови мобільний гаджет не стрибне і швидше заявленого заряджатися не буде, але свої Вт відпрацює.