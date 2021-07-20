Google Maps стали направляти людей «смертельними» маршрутами

Експерти попереджають, що Google Maps направляє пішоходів по надзвичайно небезпечному маршруту на найвищу гору Великобританії. І це вже не єдиний подібний випадок. Обережним треба бути всім …





Бен-Невіс – популярне місце в Шотландії, але деякі маршрути до вершини можуть бути смертельними.

Організації John Muir Trust і Mountaineering Scotland попереджають людей про небезпеку покладатися на такі додатки, як Google Maps, щоб піднятися на вершину гори.

Хізер Морнінг, радник з альпінізму та з безпеки в горах Шотландії, сказала: «Для тих, хто погано знайомий з місцевістю, було б абсолютно логічно перевірити Google Maps, щоб дізнатися, як дістатися до обраної гори».

Цей небезпечний маршрут на Бен-Невіс запропонували пішоходам карти Google. (Фото: PA)

Проте, коли ви вводите Бен Невіс і вибираєте спосіб пересування «автомобіль», з’являється карта вашого маршруту, що веде до автостоянки на початку Глен-Невіс, за якою слідує пунктирна лінія, що показує маршрут до вершини.

Хізер додала, що навіть найдосвідченішому альпіністові буде важко пройти цей маршрут.

Маршрут Google потенційно смертельний

Лінія проходить по дуже крутій, кам’янистій місцевості без стежок, де навіть при гарній видимості буде складно знайти безпечний шлях.

Додайте до цього низьку хмарність і дощ, і запропонований маршрут Google стане потенційно фатальним.

Благодійні організації також зазначили, що інший маршрут Google Maps на північному заході Highlands, може скинутити людей з обриву.

На думку експертів по горах, ще один небезпечний маршрут Google Maps для An Teallach на північному заході Хайлендс може збити пішоходів зі скелі …

У наші дні дуже легко припустити, що інформація в інтернеті – це хороший матеріал, правильний, актуальний і безпечний.

На жаль, досвід показує, що це далеко не так, і останнім часом стався ряд інцидентів, коли проходження маршрутів, завантажених з інтернету, призводило до травм або більш серйозних, фатальних наслідків.

Експерти рекомендують зіставляти будь-який пішохідний маршрут, отриманий з програми, з паперовою копією карти та іншими офіційними джерелами.

Google відповів на запит експертів: «Ми створили карти Google Maps, піклуючись про безпеку і надійність, і швидко працюємо над дослідженням проблеми маршрутизації».