Чого чекати від найпотужнішого смартфона та коли світ побачить цю модель

Ім’я ASUS ROG знають геймери з усього світу насамперед по найпотужніших ігрових ноутбуках. Але тайванці зарекомендували себе у створенні смартфонів. Незабаром під брендом ROG вийде найлютіша новинка. Судячи з витоків, ROG Phone 6 може стати найпродуктивнішим смартфоном у світі.





Тут все просто: виробники щоразу нашпиговують свій смартфон свіжими комплектуючими, і ASUS ROG Phone 6 не стане винятком. Майже на 100%, гаджет оснастять найсучаснішим процесором Snapdragon 8+ Gen 1. Такий же чіпсет стоятиме в Xiaomi 12 Ultra, Realme GT 2 Master Explorer Edition і у складаних Samsung Z, але поки що його немає в жодному флагмані.

У Snapdragon 8+ Gen 1 вісім ядер із тактовою частотою до 3,2 ГГц. У порівнянні з попереднім «каменем» без плюсу в назві, новинка наростить продуктивність CPU та GPU на 10%, а енергоспоживання зменшить на 15%. Чіп менше нагріватиметься, але працюватиме ефективніше. Найпотужніші сьогодні смартфони працюють якраз на торішньому базовому Snapdragon 8 Gen 1. Отже, ASUS ROG Phone 6 точно потягається з ними за перше місце.

Процесор вже зарекомендував себе у синтетичних тестах. Якийсь «таємничий смартфон» із Snapdragon 8+ Gen 1 на борту набрав рекордний результат в AnTuTu – 1 118 161 бал. Цілком можливо, що цей результат належить ASUS ROG Phone 6.

Компанія підтвердила у Twitter, що новинка отримає цей чіп ще у травні. Журналістам Android Central навіть вдалося прогнати інженерний зразок ROG Phone 6 через популярні бенчмарки. Майже у всіх тестах він перевершив конкурентів на базовому чіпсеті.

Інсайдери упевнені, що ASUS випустить кілька конфігурацій смартфона. Найбюджетніший варіант отримає 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5 і 512 ГБ постійної пам’яті UFS 3.1, а наворочений – 18/512 ГБ. Схоже на правду, адже торішній флагман ROG Phone 5S Pro мав такий самий запас ОЗП та ПЗП. Навряд чи тайванці гратимуть на зниження.

Як виглядатиме смартфон?

Швидше за все, дизайн залишиться таким яскравим, як і у попередніх моделей. В компанії вже натякнули, що зовнішній вигляд гаджета буде виконаний в «космічному стилі».

Ентузіасти знайшли в прихованих файлах прошивки ZenFone 8 кілька графічних начерків зовнішнього вигляду ROG Phone 6. Судячи з витоку, зміниться і розташування блоку камер, і його форма, а також малюнок задньої кришки.

У комплекті з телефоном будуть неназвані аксесуари для геймерів, зокрема навушники. До речі, тут буде стандартний роз’єм 3,5 мм. Попередній ROG Phone 5s Pro теж мав багатий комплект. У коробці разом із телефоном лежав контролер ROG Kunai 3, сумісний з більшістю мобільних ігор. А ще виробники клали активний вентилятор, який підключався до телефону і допомагав йому охолонути під час запуску ресурсомістких додатків.

Що на екрані?

У компанії підтвердили, що новинку забезпечать AMOLED-екраном із частотою 165 Гц (у минулої розгортка була нижча, 144 Гц). Про частоту дискретизації сенсорного шару поки що нічого не відомо – вона або залишиться такою ж, як минулого року (360 Гц), або стане ще вищою. Другий варіант найімовірніший, адже в одного з головних конкурентів смартфона – Nubia Red Magic 6 – частота дискретизації становить 400 Гц. Не виключено, що в ASUS захочуть забрати пальму першості.

Діагональ і роздільна здатність екрану напевно залишаться колишніми (6,78 дюйма, FHD+). Збільшувати розмір дисплея вже особливо нікуди, а підвищена роздільна здатність швидко витрачатиме заряд – для геймерського пристрою це може бути згубно.

Яка батарея та зарядка?

У середині червня телефон пройшов сертифікацію у Китаї. З неї стало відомо, що у пристрої буде реалізована технологія швидкої зарядки потужністю 65 Вт. У цьому плані нічого не зміниться порівняно з торішньою лінійкою. Можна припустити, що батарея збереже свою ємність в 6000 мАг.

А чи є інформація про камери?

Якщо вірити 2D-рендерам, камера буде з трьома об’єктивами. Минулого року їх теж було три: там стояв 64-мегапіксельний датчик Sony IMX686, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельна макрокамера. Зовсім не факт, що у ROG Phone 6 фотозйомка вийде на новий рівень. Все-таки в ігровому смартфоні камери – це далеко не головний елемент.

До речі, коли буде презентація?

5 липня о 14:00 – це офіційна інформація. Але варто розуміти, що у продажу телефони з’являться не одразу. Наприклад, минулорічна презентація ROG Phone 5S відбулася наприкінці серпня, а до Європи пристрої доїхали лише у листопаді.

Точних цін поки що немає. Тому зараз можна лише орієнтуватися на попередні запуски – модель 5S продавалася в США за 1099 доларів.