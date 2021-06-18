Як продавці змушують купити товар через накладений платіж

Буває таке – в напівзабутті гортаєш стрічку соцмережі і раптом – ось вона, новинка століття, “універсальна турбо-чистка овочів”, поміщається в жіночу сумочку, залишилося тільки 7 штук, і знижка 80% триватиме ще 12 хвилин. “Беру” – вирішуєш швидше, ніж встигаєш все осмислити. Таку вигоду упускати не можна, замовлення летить в кошик. Через пару хвилин передзвонює мила дівчина, підтверджує замовлення.





– У нас акція для покупців овочечисток – м’яко дзюрчить вона, – зі знижкою 60% відсотків накладні копита коня.

-Це мені не потрібно, спасибі.

– Візьміть хоча б викрутку – важчим голосом переконує дівчина. Стає ніяково, – сто гривень за все.

Добре, нехай буде викрутка. Оператор, що повернулася до безтурботності, з’ясовує куди доставити і інші тонкощі.

– Замовлення відправимо завтра ж, післяплатою, заберете – оплатите на пошті – прощається оператор.

Вся це історія залишила каламутне враження, або ви переказали її близьким, або поділилися в інстаграмі, може просто провели розслідування: погуглити телефон, адресу та відгуки про продавця. Результат один – це виявилися шахраї. “Добре ще, попередню оплату не попросили” – заспокоєно думаєте ви. А замовлення вже їде до вас.

Не хвилюйтеся, це може статися з кожним. Подруга якось замовила кімоно з божевільною знижкою в 5 000 грн, а отримала саморобку з Алі вартістю 200 грн. З усіма трапляється.

Як дізнатися що це шахрай

Контактні дані. Осудний продавець залишає якомога більше контактної інформації для клієнтів: номери телефонів, юридичні та фактичні адреси, електронну пошту.

Шахраї обмежуються формами зворотного зв’язку – ми самі вам передзвонимо.

Юридична особа. На сайті має бути вказано назву юрособи, ІПН, ОГРН, можливо наявні ліцензії, сертифікати на товар.

Будь-яку юрособу можна перевірити, просто забивши назву в пошукову систему і дізнатися її статус і відповідність видів діяльності.

Пошук по картинках. Якби шахраї любили працю, вони не займалися б вчиненням злочинів. Тому, вони беруть картинки з чужих джерел, навіть з того ж Аліекспресу.

Погуглити найменування сайту або товару, приписавши в пошуковий запит: шахраї. Можливо хтось вже наражався на цей розвод і поділився враженнями.

Таймери, обмежені акції, зі стрічкою захоплених відгуків справа. Більшості людей подібні речі застеляють очі червоним і рішення починає приймати не свідомість, а почуття.

Охолоньте, перевірте себе – зайдіть на сайт після закінчення часу акції і переконайтеся – акція триває.

Цей день настав

У призначений день приходить повідомлення про прибуття посилки. Звичайно, ви не збираєтеся її отримувати. Або не збираєтеся платити, поки не перевірите посилку.

У будь-якому випадку, пошта не віддасть посилку без оплати. Такі поштові правила. Не мучте співробітника пошти, не витрачайте час людей в черзі, правила прості – спочатку плати, потім забирай.

Соціальна інженерія в атаку

Спочатку лунає важливий телефонний дзвінок. «Ви можливо забули забрати замовлення – кажуть з м’яким докором. – Не підводьте нас. Забирайте”. Якщо ви знаєте за собою слабкість піддаватися на умовляння – зараз хороший момент перестати знімати трубку або закинути надокучливий номер в чорний список. Якщо ви починаєте сперечатися, доводити, що вони обманщики – починається робота із запереченнями, обережно, вас цілком можуть переконати, що все в порядку і замовлення справжнє.

Вас не вмовити. Тепер починаються інші дзвінки. У шахрайстві звинувачують вас, загрожують судовим переслідуванням і проблемами з колекторами. Більшість людей боїться конфліктів і розборок, тому йдуть платити, аби їх залишили в спокої.

Що робити по пунктах

Не замовляйте на підозрілих сайтах. Особливо якщо вас підганяють лімітованою пропозицією або обмеженням за часом.

При оформленні замовлення просіть оформити опис вкладення, так ви зможете відкрити посилку і оглянути зі співробітником пошти до оплати.

Посилка вже прийшла

Не забирайте її. Ось так просто. Або зайдіть на пошту і відмовтеся від отримання. Ви абсолютно в своєму праві. А посилка поїде назад без проблем.

Мені погрожують судом, поліцією, колекторами.