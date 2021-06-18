Як в Україні розводять людей просячи передзвонити

В останнє десятиліття на багато разів почастішали випадки шахрайства різних видів. Особливо стали популярні телефонні “розводи”, коли дзвонять нібито з різних компаній, банків та інших організацій. Як розпізнати шахраїв і як від них захиститися, розповімо трохи нижче.





Як вони це роблять?

З різних точок світу (в’язниці, квартири, і навіть з-за кордону) дзвонять з невідомого номера, прикидаючись співробітниками банку. Ви вже знаєте продовження? А ось і ні. Тепер вам може зателефонувати робот від імені вашого банку, повідомляючи, що карта скоро заблокується, а для зв’язку з оператором необхідно передзвонити.

Як розводять людей просячи передзвонити

Легковажні люди, зрозуміло, злякаються за свої кошти і відразу ж зателефонують на вказаний номер, тут же потрапляючи в руки шахраїв. Такий спосіб обману коштує недорого, прибуток ошуканців дорівнює хвилинному тарифу за мобільний зв’язок – приблизно 1 – 2 грн. Однак, за статистикою, в день таких дзвінків надходить більше сотні тільки в одній області.

Пастки

До речі, завдяки сучасним технологіям, у шахраїв з’явилася можливість обманювати визначник номера – при дзвінку на екрані телефону висвічується, наприклад, номер вашого банку.

Як захиститися від шахраїв?

Офіційні сайти банків і різних компаній рекомендують при найменшій підозрі на шахрайство скидати виклик – і одразу ж дзвонити за офіційними номерами компанії. Вони вказані на сайті, або на звороті банківської картки. Варто пам’ятати, що справжній менеджер компанії ніколи не попросить ваш CVC-код або СМС від банку.

За статистикою, масові телефонні “розводи” у величезних кількостях відбувалися у 2018-2019 роках, у зв’язку з недбалим ставленням громадян до своїх персональних даних. Вони поширюються при заповненні анкет на різних сайтах, наприклад, при замовленні товарів додому. Щоб уникнути настирливих дзвінків і спроб обману, радимо не поширювати свій номер телефону в онлайн комунікаціях.

В цілому, перш ніж передзвонювати на незнайомі номери, варто переконатися в їх добропорядності. Це робиться дуже просто: скопіюйте номер, який вам дзвонив, і вставте його в пошуковик. Перші посилання в браузері покажуть вам, хто це був – реклама, шахраї, або просування послуг. Якщо ви не знаходите ніякої негативної або позитивної інформації про номер, швидше за все, дзвонив ваш знайомий.