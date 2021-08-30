Вчені розповіли, що буде, якщо вилити на Сонце води

Що станеться, якщо на Сонце вилити багато води, наприклад, масою з Юпітер? Чи вдасться його загасити?

У звичайному житті ми звикли до того, що вода гасить вогонь, це відбувається завдяки тому, що вона покриває палаючий матеріал плівкою, через яку не проникає кисень – найбільш поширений окислювач на Землі, а без окислювача звичайне хімічне горіння неможливо.





Проте, на Сонці відбувається не хімічне, а ядерне горіння, тобто там відбуваються реакції термоядерного синтезу, в результаті яких водень перетворюється в гелій.

Температура поверхні Сонця становить близько 5-6 тисяч градусів, при такій температурі будь-які молекули розваляться на окремі атоми. Якщо ми поглянемо на молекулу води Н2О, то побачимо, що в ній досить багато водню, тому при її розпаді в Сонце буде внесений додатковий водень, який послужить паливом для термоядерного синтезу, а також кисень, який трохи змінить характер цих реакцій. Тому додавання води на Сонце буде тільки посилювати його горіння.

Планета-океан в поданні художника. Джерело: http://fragor.at.ua

Маса Юпітера становить всього 0,1% від маси Сонця. Якщо ми візьмемо воду такої ж маси і скинемо її на Сонце то ми збільшимо його масу на 0,1%, а запас водню на 0,01%. Самого по собі цього водню занадто мало для того, щоб Сонце стало горіти значно сильніше. Зміни в його яскравості будуть на тисячні частки відсотка, що буде неможливо помітити неозброєним оком. Однак, додатковий запас водню продовжить життя Сонця на кілька мільйонів років.

А ось внесення додаткового кисню призведе до збільшення ролі CNO циклу термоядерних реакцій і суттєвого зростання яскравості Сонця і відповідно скоротить термін його життя, але це відбудеться дуже нескоро, лише коли кисень осяде до ядра Сонця. Процес осідання кисню займе мільйони років і він не осяде весь відразу, його концентрація в ядрі буде наростати плавно, а значить і яскравість Сонця буде збільшуватися плавно. Без точних розрахунків сказати важко, але, цілком можливо, що через це Земля виявиться зоною непридатною до життя: тут стане занадто жарко.

Фактично спробу загасити Сонце водою можна порівняти зі спробою загасити палаючий ліс бензином. Тому внесення на Сонце будь-якої кількості води лише прискорить його горіння.