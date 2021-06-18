Що буде з вашим обліковим записом Google після вашої смерті: як залишити його в “спадок”?

Ваш обліковий запис Google зберігає в собі колосальний об’єм інформації. Мабуть, навіть більший, ніж ви самі про те підозрюєте. Крім цілком очевидних фотографій з «Google Фото», документів та іншого мотлоху з Google Drive, історії пошукових запитів і повідомлень електронної пошти.





Там зберігаються записи ваших звернень до Google Асистенту, історія переміщень та звернень до завантажених у пристрій додатків. Так що було б неприємно втратити це багатство. Втім, його цілком можна передати у спадок.

Google дозволяє або видалити ваш акаунт, або надати дані з нього довіреним особам

Напевно, ми будемо першим поколінням, яке задумається про передачу у спадок не лише матеріальної власності, а й віртуальної. Google це прекрасно розуміє, а тому створила спеціальний підсайт з ультра-акуратною назвою «Про всяк випадок».

Чи можна заповідати обліковий запис Google

Щоб нікого не бентежити, Google називає свій підсайт з налаштуваннями «Про всяк випадок»

Незважаючи на те що він не говорить прямо про те, на який такий випадок він може знадобитися, там можна налаштувати все, що станеться з акаунтом, якщо ви раптом перестанете ним користуватися протягом тривалого часу.

Оскільки практика заповітів віртуальної власності не дуже поширена, Google вважає за краще не називати передачу даних зі свого облікового запису померлої людини заповітом. А щоб у користувача не виникало непотрібних асоціацій з реальним заповітом, Google влаштувала все так, щоб передача даних відбувалася максимально невимушено.

Компанія пропонує або просто деактивувати ваш акаунт після 3-18 місяців, або надати доступ до частини даних обраним користувачам. У Apple, до речі, нічого такого немає . Налаштувати умови надання ваших даних довіреним особам можна так:

Перейдіть за цим посиланням на підсайт «Про всяк випадок»;

Натисніть “Почати”, уточніть період бездіяльності, після закінчення якого акаунт буде видалений, а потім виберіть контакти, за якими вас можна буде заздалегідь про це сповістити;

Ви можете вибрати термін деактивації і контакти, за якими вас про неї потрібно оповістити

Виберіть довірену особу, якій ви надасте доступ до своїх даних після смерті, і вкажіть її електронну пошту;

Виберіть дані, які ви готові надати довіреній особі, і підтвердіть внесення змін.

Як передати дані з одного облікового запису Google в інший

Надати доступ можна до будь-яких типів даних

Ви можете надати довіреному користувачеві найширший спектр даних. При бажанні можна взагалі відкрити йому або їм, якщо їх буде декілька, доступ до всього облікового запису цілком. Тоді вони зможуть побачити і скористатися всіма даними, які ви зберегли у себе в обліковому записі. А можете взагалі нічого нікому не надавати, а просто налаштувати видалення облікового запису і всіх даних.

Але, перш ніж це відбудеться, як тільки ви перестанете користуватися своїм обліковим записом (можна вибрати термін від 3 до 18 місяців), Google почне слати вам повідомлення про те, що необхідно проявити активність, щоб уникнути деактивації акаунта.

Таких повідомлень буде кілька, і вони будуть приходити на протязі двох місяців по різних каналах: по телефону та електронною поштою. Але, навіть якщо ви не виявите активність, обліковий запис Google після цього не видалиться, вона просто деактивується, а це не одне й те саме.

Деактивація означає, що користуватися нею, як і раніше, буде вже не можна. Тобто дані не будуть синхронізуватися і оновлюватися, а пошта не буде приходити. Незважаючи на це, довірені особи, яким ви надали доступ до акаунту, зможуть продовжити користуватися вашими даними.