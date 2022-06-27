Як слони знаходять питну воду для себе в період посушливих сезонів

Що більший ссавець, тим більше води йому потрібно. Гіганти слони з масою тіла до 6 тонн на день мають випити від 100 до 200 літрів. Але де їх взяти у посушливій місцевості? Чому слони не тримаються лише на берегах водойм?





Які хитрощі вигадали ці розумні тварини для видобутку води?

Геть від водойм

Звичайно, в ідеалі слонам найкраще в спеціальних заповідниках, де на території, що охороняється, є все необхідне, включаючи джерела води. Гіганти її не тільки п’ють, а й із задоволенням купаються, приймають душ, поливаючи себе з хобота.

Але обмеженість таких територій, зміна людьми ландшафту та інші фактори призводять до того, що слонам доводиться виживати й у досить посушливих місцевостях. У найспекотніші сухі періоди слони справді намагаються триматися в межах досяжності відомих їм водойм. Але потім їм доводиться йти.

Причина – навколо водоймища швидко скінчиться їжа. Слони мешкають групами по 10-20 особин. Вони швидко з’їдять всю відповідну їжу навколо. Тому стадо починає рухатися.

Його веде найдосвідченіша самка. Кочівля безперервна. У день слони у пошуках їжі та води можуть пройти багато кілометрів.

У слонів гарна пам’ять. Лідер зграї може знати всі попутні водоймища. Але природа, кліматичні зміни та результати діяльності людини для слонів непередбачувані. Там, де раніше було водоймище, може залишитися тільки пересохле русло.

Хобот у справу

Слони знайшли вихід на крайній випадок. Їхній хобот є функціональним знаряддям праці. Він цілком замінює їм руки.

Якщо русло пересохло, великі члени групи починають копати в ньому яму. У слонів це виходить непогано. Хобот дозволяє створити невеликий, але глибокий шурф.

Викопавши подібність колодязя, слони чекають, коли в ньому накопичиться достатньо ґрунтової води для пиття. Фільтруючись через пісок, вона стає чистою. Наступного дня слони йдуть далі. Але їхніми імпровізованими колодязями ще кілька діб користується дрібніша живність.