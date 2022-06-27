Що таке наскрізна зарядка, як вона працює та чим цікава користувачеві

Потрібно зарядити зовнішній акумулятор та смартфон одночасно? Це можливо, якщо ваш гаджет підтримує наскрізне живлення. У сучасному світі з його ритмом дедалі зручнішою стає технологія наскрізної зарядки, яку підтримують деякі портативні акумулятори. Така інновація перетворила звичайний пауербанк на щось більше, ніж просто накопичувач енергії для підзарядки пристроїв.





Спробуємо розібратися, що таке наскрізний заряд, у чому його переваги та чи є недоліки.

У чому сенс технології?

Наскрізний заряд дозволяє одночасно заряджати зовнішній акумулятор та підключений до нього пристрій, проводячи електрику від розетки до кінцевого девайса.

Це дуже зручно і практично, особливо коли вам потрібно перед виходом зарядити смартфон (або будь-який інший USB-девайс), і пауербанк, але доступ є тільки до однієї розетки. Завдяки такій функції ви можете одночасно заряджати обидва пристрої та не мучитися вибором, що важливіше.

Ще одна її перевага – стабільність енергоспоживання. Тож можна не турбуватися про стрибки напруги, через які може постраждати дорогий смартфон. Він продовжуватиме заряджатися, навіть якщо вимкнуть електрику.

Як працює наскрізне живлення?

Технологія ґрунтується на серії схем регулювання потужності. Ці схеми керують усім процесом, встановлюючи пріоритети та перенаправляючи електроенергію, що надходить в акумулятор.

Іноді пауербанк може передавати все живлення від джерела енергії до USB-пристрою. В інших випадках він узгоджує споживану потужність з девайсом, що заряджається, а енергію, що залишилася, накопичує для подальшого використання, тож заряджаються обидва пристрої одночасно.

Переваги та недоліки

Попри явні переваги, ця функція має і слабкі сторони. Один з її основних недоліків – помітно уповільнена підзарядка пристрою в порівнянні з підключенням безпосередньо до розетки.

У цьому випадку ви обмежені максимальною вихідною потужністю портативного акумулятора, максимальною споживаною потужністю при наскрізному живленні та кількістю підключених пристроїв. Навіть якщо ви купите найкращий пауербанк на ринку, цього не уникнути.

Ще один недолік наскрізного заряду – низька ефективність у порівнянні з прямим підключенням пристрою до джерела електроенергії. Цим, до речі, грішить бездротова зарядка. Цілком безпечною таку технологію теж не назвеш, інакше вона була б доступна на всіх зовнішніх акумуляторах. При передачі енергії ваш пауербанк виділяє тепло, а якщо він ще й сам заряджається в цей час, перегрів буде сильнішим, що знижує ефективність процесу.

Відсоток енергії, що втрачається внаслідок нагрівання, залежить від ефективності схем регулювання потужності. Крім того, перегрів шкідливий для батарей, особливо літієвих. Таким чином, попри зручність такого типу заряджання, теплове навантаження скорочує термін служби вашого портативного акумулятора.

Підтримка наскрізної зарядки

Наскрізне живлення підтримують зовнішні акумулятори, але не все. Це пов’язано із проблемами безпеки. Також ця технологія доступна на USB-хабах і док-станціях, де є USB-C Power Delivery (PD) і куди можна підключити зарядний пристрій ноутбука.

На закінчення

Безперечна перевага технології наскрізного заряду – це можливість одним пострілом вбити двох зайців. Вона зазвичай підтримується зовнішніми акумуляторами, USB-хабами та док-станціями. Однак у випадку з пауербанками вона може скоротити термін їхньої служби через нагрівання в процесі використання.

Хай там як, при купівлі портативного акумулятора або USB-концентратора перевірте, чи на гаджеті доступна наскрізна зарядка. Для пауербанку цю опцію вважайте плюсом, але не сприймайте її як основну.