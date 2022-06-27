Які відмінності є між не публічними мережами п’ятого покоління і приватними мережами 4G

У стандарті 4G називають Privat Network, тобто приватні мережі, а в 5G перейменували в Non-Publik Network (NPN) – не публічні мережі. Хоча по суті йдеться про те саме. І ті, та інші стільникові мережі створюються для потреб якогось конкретного підприємства, а доступ до них іншим абонентам обмежений.





Непублічні мережі 5G

Нині існують сотні таких мереж у всьому світі. Вони необхідні для забезпечення зв’язку працівників, організації технологічних мереж і навіть дистанційного керування роботами та транспортом. Зараз це вже не якась іграшка чи забаганка, а важлива частина глибокої модернізації виробництва.

Відзначаючи значний інтерес до таких мереж, розробники стандарту 5G вирішили продовжити розвиток цієї концепції та навіть вигадали нову назву. Головна відмінність NPN від Privat Network у можливості їх більш тонкої інтеграції до наявної мережі оператора.

Далеко не всі підприємства та організації можуть дозволити собі створити власну мережу стільникових вишок, а потім ще платити за її обслуговування, модернізацію, ремонт тощо. І найчастіше це просто не потрібне. Вистачило б невеликої частини ресурсів звичайної мережі, проте спеціально зарезервованих і захищених від використання іншими – звичайними абонентами за будь-якого розкладу.

Стандарт 5G пропонує операторам більш детальний розподіл ресурсів мережі потреб NPN. На всій мережі або окремій групі станцій можуть бути зарезервовані або фізичні ресурси, або фіксований обсяг послуги, наприклад, канал 100 Мбіт/сек., або ємність для 1000 одночасних з’єднань.

Non-Publik Network дозволяють більш тонко «нарізати» ресурси мережі для потреб конкретного клієнта. Така послуга обійдеться підприємству чи організації набагато дешевше, що у рази, якщо не на порядки розширює коло потенційних клієнтів – власників NPN.

Крім того, оператор може побудувати для клієнта окремі стільникові станції, спеціально для нього і встановити повний резерв у найважливіших місцях, а на частині інших станцій виділити лише невеликий ресурс.

Таким чином, на тій самій стільниковій мережі можуть бути розгорнуті десятки непублічних мереж і все ще залишиться ресурс для звичайних абонентів оператора. Добре, що стандарт 5G заздалегідь розроблявся зі значним запасом ємності.