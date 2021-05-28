Як зрозуміти, що за вашим смартфоном слідкують та як від цього захиститись

Ні для кого вже не секрет, що про кожного з нас через смартфони отримують інформацію. У цій статті розповімо про те, як можна зрозуміти, що за Вашим смартфоном стежать і як можна себе захистити. Більше того, кожен уже стикався з багатьма ознаками, про які ми розповімо, але нічого не підозрював.





Хто за мною стежить і навіщо?

Найшкідливіші шпигуни – це сайти та інтернет-сервіси. Тут пояснювати не потрібно. Всі вже знають, що інтернет збирає про нас деякі дані, щоб, наприклад, показувати відповідну рекламу: вік, місце знаходження, захоплення, останні пошукові запити. Крім цього, таку інформацію можуть отримувати державної структури або, що ще гірше, шахраї. У випадку з останніми, наслідки можуть бути сумніше: перехоплення даних всіх банківських карт, фотографій, дзвінків.

Як зрозуміти, що смартфон відстежують?

Найперша ознака – це використання мобільної мережі і Wi-Fi. Якщо Ви помітили, що витрата трафіку збільшилася без активного використання пристрою – відкрийте деталізацію трафіку по додатках в налаштуваннях і перевірте куди він іде.

Друга ознака – це швидкий розряд батареї через фонову активність. Якщо Ви помітили, що ваш телефон став розряджатися трохи швидше, то є привід це перевірити. Зайдіть в розділ енергоспоживання і перевірте, які додатки споживають найбільшу кількість заряду. Можливо, ви знайдете там сюрприз у вигляді підозрілого додатка, про який ви навіть не підозрювали.

Третє – мимовільне включення екрану. Іноді лежить собі смартфон на місці і раптом екран загоряється. І начебто немає дзвінка, не приходили нові повідомлення. Таке приховане “повідомлення” може говорити про те, що вашим пристроєм хтось зацікавився.

Як себе убезпечити?

Єдиної інструкції немає, але якщо дотримуватися всього кількох простих правил, то ви не зіткнетеся з проблемами зі стеженням за вашим пристроєм.