Битва титанів – OnePlus 9 Pro і Samsung Galaxy S21: який смартфон варто вибрати

На ринку флагманів можна зустріти безліч сучасних моделей смартфонів, які мають схожі характеристики. Покупцям часом дуже складно зробити правильний вибір, коли смартфони практично ідентичні. Аналогічна ситуація склалася між моделями OnePlus 9 Pro і Samsung Galaxy S21.





Одна модель дозволяє робити кращі фотографії, а інша показує відмінні показники продуктивності.

Дизайн і дисплей

Варто відразу зазначити, що Samsung Galaxy S21 буде набагато важче і трохи більше свого прямого конкурента. При цьому корпус моделі отримав ступінь захисту по класу IP68. Крім того, екран смартфона захистили від подряпин і ударів новим склом Gorilla Glass Victus.



OnePlus 9 Pro має менші розміри, та й в цілому краще лежить в руці. Модель вийшла максимально тонкою, наскільки це можливо для сучасних смартфонів. Незважаючи на те, що дисплей має менший захист Gorilla Glass 5, корпус так само отримав ступінь захисту від бруду і пилу по аналогії зі своїм конкурентом.

У плані дизайну і розташування основних портів смартфони схожі, тому тут доведеться самостійно визначатися, що більше подобається.

Час роботи батареї

Зараз багато користувачів звертають увагу на автономність смартфонів. У цьому плані перше місце займає Samsung Galaxy, який отримав АКБ ємністю 5000 мАг. Разом з цим OnePlus 9 Pro обмежується батареєю 4500 мАг. Різниця невелика, але в реальному житті може суттєво позначитися на часі автономної роботи. Залежно від ступеня завантаження смартфона Samsung Galaxy S21 може працювати майже дві доби.

Продуктивність

Galaxy S21 Ultra і OnePlus 9 Pro практично нічим не відрізняються в плані продуктивності. Обидва смартфони отримали нові чіпи Snapdragon 888, що працюють спільно з 8 або 12 Гб оперативної пам’яті. Однак для Galaxy S21 Ultra передбачений варіант на 16 ГБ, тому в цьому плані пристрій дещо виграє. Якщо говорити про тести, то різниця знову ж буде незначною – Galaxy S21 Ultra набирає 13915 балів, а OnePlus 9 Pro приблизно 14371 балів. У повсякденній роботі таку незначну різницю ніхто не зможе помітити.

Камери

За вже сформованим традиціям камери Samsung беруть перше місце. Тут можна навіть не проводити тести, оскільки компанія є провідним виробником сенсорів, тому обігрує багатьох конкурентів.

Однак не варто розчаровуватися, адже при детальному огляді різниця буде несуттєвою. Звичайно, якщо придивлятися до кожного пікселя, то знімки 108 МП камери Samsung Galaxy 21 Ultra будуть краще 48 МП OnePlus 9 Pro.

Якщо вам потрібен легкий і більш компактний флагман з хорошою продуктивністю, то варто зупинити вибір на OnePlus. Більш громіздкий Samsung Galaxy 21 Ultra підійде далеко не кожному користувачеві.

