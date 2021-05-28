Банківські шахраї почали використовувати роботів для обдзвону клієнтів

Українські шахраї навчилися використовувати роботів, схожих на тих, якими користуються фінансові організації, телефонуючи клієнтам з індивідуальними пропозиціями. Шахраї використовують роботів з метою економії зусиль на першому етапі розмови – так йде відсів потенційних жертв, які не ведуться на їх прийоми і скидають дзвінок. Основним інструментом шахраїв залишається психологічний тиск: якщо людина не скинула дзвінок і проявила зацікавленість, то її переводять на людину – нібито співробітника банку, який продовжить розмову. Тому відрізнити зловмисника від справжньої фінансової організації неважко, зазначають експерти.





Шахраї стали використовувати роботів ще й тому, що вони викликають у абонентів менше підозр, ніж живі люди. Конкретні фрази програми можуть бути різними, але загальний зміст зведеться до одного – або отримати значущу інформацію, або переконати зробити грошовий переказ. Майже всі шахраї однаково відрізняються від роботів і співробітників банків. По-перше, причина дзвінка обов’язково буде тривожною, по-друге, шахраї майже завжди запитують дані карти або пропонують перевести кошти на «безпечний» рахунок.

Справжній співробітник банку ніколи не буде випитувати інформацію про дані карти, тим більше тризначний код на її зворотному боці. Також шахраї на відміну від співробітників банку активно використовують методи психологічного тиску – намагаються залякати людину, вдаючись до таких аргументів, як «потрібно діяти терміново», «ваші кошти в небезпеці» і так далі.

Тим, хто став жертвою шахраїв, необхідно зателефонувати в банк і заблокувати карту, по можливості попросити скасувати транзакцію, а якщо шахраям вдалося отримати конфіденційні дані і зробити переказ, то також необхідно написати і заяву в поліцію.