Samsung Galaxy Z Fold6 показаний на перших якісних рендерах

За приблизно півроку до передбачуваного анонсу відомий інсайдер OnLeaks опублікував рендери майбутнього складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6. Судячи з усього, в плані дизайну новинка стане гібридом попередника і Galaxy S24 Ultra.

Насамперед в очі впадає більш незграбна і прямокутна форма корпусу Galaxy Z Fold6 порівняно з попередником. Оформлення блоку камер залишилося без змін, хіба що він здається більшим, а ось проріз динаміків такий самий, як у Galaxy S24 Ultra.

За інформацією інсайдера, габарити смартфона в розкладеному вигляді становлять 153,5 х 132,5 х 6,1 мм. У нього буде 7,6-дюймовий внутрішній дисплей і 6,2-дюймовий зовнішній. Для порівняння, розміри Galaxy Z Fold5 при тих же діагоналях екранів трохи відрізняються – 154,9 х 129,9 х 6,1 мм.

Очікується, що Galaxy Z Fold6 отримає процесор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач до 1 ТБ і акумулятор ємністю близько 4400 мАг. Що стосується камер, то жодних змін порівняно з попередником поки не передбачається: ширококутна на 50 Мп, телеоб’єктив з датчиком на 10 Мп і 3-кратним наближенням, а також ультраширик на 12 Мп.

Презентацію Galaxy Z Fold6 разом Galaxy Z Flip6 варто очікувати наприкінці липня або на початку серпня.