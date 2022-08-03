Автомобілі Kia та Hyundai можна викрасти за допомогою USB-кабелю

Сучасні автомобілі напхані електронікою, яка дає власнику багато приємних функцій. Але водночас за статистикою електроніка найчастіша причина проблем. У цьому на власному досвіді переконалися щасливі господарі корейських машин Kia і Hyundai, які стали масово викрадати за допомогою звичайного USB-кабелю.





Прозвучить смішно, але бум автомобільних крадіжок розпочався із TikTok. Саме там вперше опублікували ролики, автори яких знімають кожух під кермовим колесом Kia та Hyundai, а потім граючи запускають двигун через USB-кабель від телефону. Процес виявився настільки простим, що багато користувачів вирішили його повторити: одні — на власних машинах заради інтересу, інші — в кримінальних цілях.

Відео так завірусилися, що зародився Kia Challenge – заведи машину кабелем та виклади у TikTok. Результатом челенджа стало збільшення кількості крадіжок автомобілів Kia та Hyundai у США на фантастичні 2500% порівняно з минулим роком. А нові викрадачі машини не так їх перепродають, як на них катаються, влаштовують перегони, провокують аварії і розбивають.

Виробники, до речі, про вразливість знають і давно усунули її в моделях 2022 року випуску, але старіші машини продовжують страждати. Це моделі Kia 2011-2021 і Hyundai 2015-2021 років. Саме їх і викрадають найчастіше, так що власникам варто бути насторожі, ну а нам залишається лише дивуватися з якою легкістю медіа контент може провокувати злочини.