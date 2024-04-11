Xiaomi випустила бойлер який працює на HyperOS

Компанія Xiaomi представила “розумний” бойлер Mijia 60L N1 для нагрівання води на базі операційної системи HyperOS. Про це повідомляє портал GizmoChina.

Ємність бака бойлера становить 60 літрів. Завдяки інтеграції HyperOS пристрій отримав кілька “розумних” функцій, серед яких швидке нагрівання та інтелектуальне підключення. Чи потрібно буде оновлювати прошивку “розумного” бойлера, як на смартфонах, не уточнюється.

Крім того, водонагрівач підтримує HyperOS Connect від Xiaomi, що дає змогу налаштовувати пристрій за допомогою мобільного застосунку Mi Home, що допоможе програмувати бойлер працювати в певний час, наприклад, коли тарифи на електроенергію нижчі.

Заявлена максимальна потужність Mijia 60L N1 становить 3300 Вт, проте пристрій самостійно підтримує роботу в діапазоні 2200-3300 Вт. Таке рішення, як запевняє Xiaomi, уможливлює подачу гарячої води залежно від потреби сім’ї.

Серед інших особливостей називають багаторівневу систему глибокого очищення і стерилізації при 80 градусах Цельсія, що усуває до 99,99% бактерій.

Бойлер Mijia 60L N1 доступний тільки в Китаї за 1099 юанів (близько 6 тис. гривень).