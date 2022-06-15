Huawei екстравагантно обходить американські санкції за допомогою аксесуарів до флагманського смартфона

Компанія Huawei – один з китайських виробників електроніки, який потерпає від економічних санкцій США. Обмеження дещо сповільнюють розвиток продуктів бренду, проте інженери знайшли спосіб обійти санкції. Мова йде про заборону використання модулів 5G у смартфонах Huawei.





Huawei Mate 50, не дивлячись на тиск санкцій, все ж отримає потужний процесор Snapdragon 8 Gen 1 та його Plus-версію. Проте чіпи буде надано без підтримки мережі 5G. Можливість смартфона працювати в мережах п’ятого покоління буде реалізована завдяки технологічному футляру – з ним користувач флагманських смартфонів отримає доступ до швидкісного обміну даними.

Синхронізація пристрою з аксесуаром відбуватиметься за допомогою порту Type-C. Вага чохла сягне 52 грамів, що відчутно на тлі значної маси самого смартфона. Принцип взаємодії такий: до основної SIM-карти треба прив’язати E-SIM, таким чином в санкційних моделях буде реалізована опція швидкісного 5G.

Аналогічна розробка зі смарт аксесуаром вже була успішно випробувана в моделі HUAWEI P50 Pro. Подібна фішка була реалізована і для смартфона Motorola Moto Z, тож, ідея хоч і не нова, але дієва.

Обмежувальні санкції стосуються ще кількох китайських популярних брендів, таких як Honor, ZTE. Окрім Америки до санкції приєдналась Канада, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія.

Преміальні моделі смартфонів Huawei зазвичай пропонують просунуті можливості камер, значну продуктивність та винахідливість у розробці програмного забезпечення. Через санкції компанія вимушена була впровадити власну операційну систему та магазин додатків і відмовитись від встановлення сервісів Google.

Окрім швидкісного інтернету, HUAWEI Mate 50 отримає вдосконалений модуль камер і якісний дисплей з підтримкою LTPO та динамічною частотою оновлення кадрів. Чекаємо також на преміальний корпус та значний естетичний прогрес в новинках.