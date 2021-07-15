Що, насправді, вміють розумні окуляри в 2021 році

Уявіть, що ви можете дивитися відео на YouTube або читати електронну книгу прямо на стеклах окулярів і ніхто не дізнається, що у вас перед очима. Це вже не фантастика, а цілком реальний пристрій, і назва його – розумні окуляри.





Основна мета розумних окулярів – забезпечити прямий зв’язок смартфона або пристрою розумного будинку з вашими очима по бездротовій мережі. При цьому керувати смарт-окулярами можна за допомогою жестів, голосом або поглядом в певному напрямку. По суті, розумні окуляри замінять необхідність діставати смартфон, адже досить просто підключитися до нього по Bluetooth і робити все, що потрібно, при цьому ні до чого не торкаючись.

Розумні окуляри Solos створені для спортсменів – вони стежать за ключовими показниками поїздки, дають звукові та візуальні підказки, а також керівництво по навігації на екрані

Окуляри з дисплеями в лінзах дозволяють відображати цифрову інформацію поверх реального світу, доповнюючи реальну активність вказівками або іншою корисною інформацією прямо перед очима користувача – наприклад, напрямком руху на картах і ін.

Більшість розумних окулярів дозволяє дивитися відео на екрані прямо перед очима, на стеклах, оскільки технологія заснована на проекторі, що відбиває зображення на сітківці ока. До речі, можливо, їх використання згодом буде законодавчо заборонено за кермом, щоб не відволікати водія під час руху. Хоча вже існують моделі, які розроблені спеціально для використання під час руху, правда, тільки на велосипеді.

У Bose Frames динаміки вбудовані в дужки і заховані прямо за вухами користувача: незважаючи на відсутність навушників-вкладишів, ніхто з вашого оточення не почує музику, яку слухаєте ви

Також за допомогою смарт-окулярів можна знімати фото, відео і навіть гортати стрічку Instagram. Існують моделі, які просто дозволяють слухати музику і отримувати повідомлення зі смартфона.

8-мегапіксельна камера з автофокусом в смарт-окулярах Vuzix Blade знімає відео 720p 30 fps або 1080p 24 fps

Але розумні окуляри – це не тільки про розваги. Можливість знімати високоякісні відео може стати безцінним інструментом навчання в багатьох галузях промисловості.

В даний час основні функції смарт-окулярів зав’язані на доповненій та віртуальній реальності, і поки ще в меншій мірі – на змішаній і розширеній реальності. Що це означає?

Доповнена реальність (AR), по суті, додає інтерактивності вашому екрану і реальному світу, в разі смарт-окулярів це буде зображення, що проектується на сітківку. Згадайте, гру Pokemon Go або Harry Potter Wizards Unite, за винятком того, що ви побачите зображення, яке взаємодіє з навколишнім світом, не на екрані смартфона, а своїми очима. І його будете бачити тільки ви.

Розумні окуляри Lenovo ThinkReality A3 підійдуть для управління робочими процесами, забезпечуючи віддалений доступ і тривимірну візуалізацію

Віртуальна реальність (VR) зазвичай видаляє зовнішній світ, ви потрапляєте у віртуальне середовище, де зможете взаємодіяти з цифровими об’єктами. Так, розумні окуляри можуть бути наділені тими ж функціями, що і шоломи віртуальної реальності, але в набагато більш компактному виконанні.

Змішана реальність (MR) поєднує в собі VR і AR, дозволяючи вам побачити як ваш реальний світ, так і елементи доповненої реальності в ньому.