Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim буде коштувати більше 2k доларів

Портал GalaxyClub поділився ексклюзивними подробицями про характеристики, терміни виходу і ціни нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

Ми вже знаємо, що Galaxy Z Fold 6 Slim розроблявся під кодовою назвою «Q6A». Йому також присвоїли номер моделі SM-F958N. За даними джерел, пристрій із цим ідентифікатором буде оснащено однією селфі-камерою на 10 Мп, а також додатковою фронталкою на внутрішньому екрані на 5 Мп. Для порівняння, у базовому Galaxy Z Fold 6 використовується датчик на 4 Мп.

Також інсайдери підтвердили габарити новинки. У складеному стані товщина смартфона складе 10 мм. При цьому він отримає зовнішній 6,5-дюймовий екран і 8-дюймовий складаний основний дисплей. Його каркас буде зроблено з титану.

Офіційний анонс Galaxy Z Fold 6 Slim відбудеться в Кореї вже 25 вересня, а його ціна складе близько 2,8 млн вон (~$2100). У Європі та інших країнах цей смартфон не вийде.