Samsung представила планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition

Корейська компанія Samsung офіційно представила новий планшетний комп’ютер із довгою назвою Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition. Гаджет отримав 10,4-дюймовий дисплей роздільною здатністю 2К 2000×1200 пікселів з підтримкою введення за допомогою фірмового стилуса S Pen.





Основою моделі став восьмиядерний процесор Snapdragon 720G від американської компанії Qualcomm, що об’єднує ядра Kryo 465, що працюють на тактовій частоті 2,3 ГГц, і графічний прискорювач Adreno 618. Передбачено 4 Гбайт оперативної пам’яті картки пам’яті формату microSD.

Передбачено якісну аудіосистему від AKG з двома динаміками, 3,5-міліметрове гніздо для навушників, 8-мегапіксельну основну та 5-мегапіксельну фронтальну камеру. За живлення планшета відповідає акумулятор ємністю 7040 мАг. Ціна Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition складає 420 доларів. Планшет працює під керуванням операційної системи Android 12 із фірмовою надбудовою One UI 4.0.