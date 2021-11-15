Новий фільм про «Гаррі Поттера» з усіма зірками вийде 2022-го

На шанувальників поттеріани у 2022 році чекає несподіваний подарунок – спеціальний епізод, приурочений до двадцятиріччя кінофраншизи. На екрані у звичних образах з’являться герої, що вже подорослішали, джерела підтверджують участь у проекті Деніела Редкліффа, Руперта Гріна та Емми Вотсон, хоча сама Warner Brothers ухиляється від відповідей на запитання.





За інформацією видання The Sun, до зйомок студія приступить протягом найближчих кількох тижнів, а дата релізу поки що розпливчаста – 2022 без уточнень. Спецвипуск не розвиватиме сюжет всесвіту, натомість поттеромани побачать «дорослу адаптацію» культових сцен із першої частини фільму – різдвяний бал, платформу 9 ¾, поїздку на Хогвартс-експресі та інші.

Даніел Редкліфф ще рік тому натякнув, що до двадцятиріччя першого фільму про «Гаррі Поттером» буде приурочена подія, яка повністю занурюватиметься в ностальгію. Тому фанати впевнені у тому, що офіційне підтвердження спецепізоду – питання часу.

«Спеціальний епізод оповитий таємницею, бо ті, хто працює над франшизою, спершу хочуть залучити всіх важливих акторів легендарного фільму. Буде чудово, якщо вони впораються з цим та запропонують акторам великі гроші за возз’єднання», – пише інсайдер The Sun.