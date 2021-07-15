Знайдено спосіб заряджати смартфон пальцями

Розробники з Каліфорнійського університету стверджують , що новий переносний пристрій може збирати піт (поки ви спите або займаєтеся повсякденними справами) і використовувати його для вироблення електроенергії.





Уже створено прототип пристрою. Зараз він здатний накопичувати лише невелику частину енергії. Для живлення смартфона буде потрібно близько трьох тижнів постійного носіння смужок-пластирів. Вчені сподіваються поліпшити можливості пристрою в майбутньому.

Якщо носити смужку на пальці протягом десяти годин, то з’явиться достатньо енергії, щоб наручний годинник працювали протягом 24 годин. І мова йде про смужку на всього лише один палець. За словами дослідників, прив’язка пристроїв до решти кінчиків пальців буде генерувати в 10 разів більше енергії.

Більшість носимих пристроїв для вироблення енергії вимагають від користувачів виконання інтенсивних вправ або залежать від зовнішніх джерел, таких як сонячне світло або зміна температури. Створені смужки-пластирі використовують пасивну систему для вироблення електрики з вологи на кінчиках пальців. Працює це навіть якщо ви спите або сидите зовсім нерухомо.