OnePlus Nord 6 отримає Snapdragon 8s Gen 4 та екран на 165 Гц: перші деталі

У мережі з’явилися перші витоки про майбутній смартфон OnePlus Nord 6, який має стати наступником популярної моделі Nord 5. За даними відомого інсайдера Yogesh Brar, офіційна презентація пристрою може відбутися вже на початку наступного місяця.

Процесор та продуктивність

Головною особливістю новинки стане новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Цей чип раніше вже засвітився в базі бенчмарку Geekbench, де продемонстрував зростання багатоядерної продуктивності приблизно на 26% порівняно з попереднім поколінням. Такий апгрейд здатен зробити OnePlus Nord 6 одним із найпотужніших смартфонів у своєму класі.

Екран та ігрові можливості

За чутками, апаратні характеристики глобальної версії будуть дуже близькими до китайської моделі OnePlus Turbo 6. Очікується, що смартфон оснастять 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K та вражаючою частотою оновлення 165 Гц. Крім того, пристрій отримає фірмовий ігровий Wi-Fi-чип G1, створений спеціально для підвищення стабільності з’єднання та зниження пінгу в онлайн-іграх.

Рекордна автономність під питанням

Що стосується часу роботи, то китайська версія Turbo 6 комплектується інноваційним акумулятором Glacier величезної ємності — 9000 мАг (з підтримкою швидкої зарядки до 80 Вт). Проте інсайдери поки що обережні в прогнозах і не підтверджують на 100%, чи дістанеться така ж рекордна батарея глобальному OnePlus Nord 6.

За попередніми даними, через суттєве покращення характеристик стартова ціна на пристрій може виявитися вищою, ніж у торішнього покоління.