Експерти розкритикували екологічні чохли для iPhone 15 за 2 тисячі гривень

Нові чохли FineWoven для iPhone 15 від Apple викликали невдоволення користувачів та критику експертів. Це нові ганчір’яні аксесуари, які компанія використовує замість шкіряних, проте вони не відповідають стандартам якості та естетики компанії, пише The Verge.

FineWoven зроблений з тонкого тканинного матеріалу, який легко дряпається та швидко зношується. Деякі огляди показують, що чохли мають пошкодження до того, як вони доставляються покупцям. Еллісон Джонсон, оглядач видання The Verge, провів експеримент і подряпав чохол нігтем кілька разів, внаслідок чого подряпини залишилися на чохлі назавжди і не піддалися поліруванню.

Apple заявляє, що FineWoven – це екологічніший матеріал, ніж шкіра, і що він допомагає компанії знизити вуглецевий слід при виробництві. Однак Джонсон вважає, що це не компенсує низьку якість та непривабливий вигляд чохлів. Він стверджує, що FineWoven не може зрівнятися зі шкірою за довговічністю та елегантністю.

Вартість нових чохлів для iPhone 15 у США становить $59 (близько 2200 гривень).