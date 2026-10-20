OnePlus Ace 7 Pro показали до презентації: активний кулер і до 185 кадрів за секунду в іграх

OnePlus продовжує поступово розкривати подробиці про майбутню серію Ace 7. Цього разу компанія показала OnePlus Ace 7 Pro практично повністю, підтвердивши одну з головних особливостей смартфона — активну систему охолодження з вентилятором.

На офіційних промоматеріалах смартфон представлений щонайменше у двох кольорах — блакитному та рожевому. Обидві версії отримали декоративне оформлення задньої панелі, а сам вентилятор інтегрований у район великого блока камер.

Це не просто дизайнерський елемент. OnePlus уже підтвердила, що серія Ace 7 використовуватиме двоканальну систему активного охолодження. Один повітряний потік спрямовується безпосередньо в район процесора, тоді як другий повинен знижувати температуру задньої панелі, щоб корпус залишався комфортнішим під час тривалих ігрових сесій.

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Майже стабільні 185 кадрів за секунду

Потенціал нової системи вже продемонстрували під час тестування OnePlus Ace 7 Pro у шутері Delta Force.

За даними, опублікованими інсайдером Digital Chat Station, смартфон на високих налаштуваннях графіки показав у середньому 185,02 кадра за секунду. Ще цікавішим виявився показник 1% low — 183,1 кадра за секунду, що свідчить про дуже незначні просідання частоти кадрів під час тесту.

Для порівняння паралельно протестували неназваний смартфон із новим 2-нм флагманським процесором. Він показав у середньому 163,3 кадра за секунду, а показник 1% low опускався до 81,5 fps. Водночас робити далекосяжні висновки з одного тесту не варто: результат залежить від конкретної гри, прошивки, налаштувань графіки та оптимізації.

За попередньою інформацією, OnePlus Ace 7 Pro працюватиме на Snapdragon 8 Elite Gen 5 і отримає дисплей із частотою оновлення 185 Гц. Саме тому режим близько 185 fps має практичний сенс — екран здатний фактично показувати таку кількість кадрів.

OnePlus робить ставку на геймерів

Активний кулер перетворює Ace 7 Pro на прямого конкурента спеціалізованих ігрових смартфонів, де вентилятори вже давно використовують для боротьби з тротлінгом. Для звичайних флагманів таке рішення досі залишається рідкістю.

OnePlus уже відкрила бронювання смартфонів серії Ace 7 у Китаї, але точні ціни поки не оголосила. Повноцінна презентація очікується наприкінці жовтня 2026 року.

Якщо серійний Ace 7 Pro зможе утримувати заявлену продуктивність не лише в коротких тестах, активне охолодження може стати однією з його головних переваг перед традиційними флагманами без вентилятора.