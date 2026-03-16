Xiaomi офіційно показала смарт-годинник Watch S5: сталевий корпус, eSIM та до 21 дня без підзарядки

Компанія Xiaomi опублікувала перші офіційні тизери свого нового розумного годинника Xiaomi Watch S5. Виробник розкрив оновлений дизайн та ключові характеристики гаджета ще до його повноцінної презентації.

Новий дизайн та преміальні матеріали: Головною зміною став перероблений корпус з інтегрованим безелем, виготовлений із високоякісної кованої нержавіючої сталі 316L, яка славиться своєю міцністю та стійкістю до корозії. Завдяки цільній конструкції годинник став помітно тоншим, а рамки навколо екрана зменшилися.

На відміну від попередніх поколінь, безель у Watch S5 зробили незнімним. Це рішення дозволило збільшити корисну площу дисплея і зробити гаджет компактнішим. Xiaomi запропонує кілька стильних варіантів:

темно-синю версію з керамічним безелем;

модель під «кований карбон» із багатошаровою текстурою;

класичні сталеві версії (чорна та срібляста) з практичними ремінцями із фторкаучуку;

преміальну конфігурацію з підтримкою eSIM та шкіряним ремінцем.

Розумні функції та рекордна автономність: Xiaomi Watch S5 отримають оновлені, більш точні датчики для моніторингу показників здоров’я. Крім того, пристрій зможе працювати як хаб для управління розумним домом та підключеними автомобілями.

Для поціновувачів класики розробники додали нові циферблати, натхненні традиційною механікою (з римськими цифрами та індикатором фаз Місяця). Автономність новинки вражає — до 21 дня роботи від одного заряду.

Ціна базової версії в Китаї складе 999 юанів (близько $144), а модифікація з eSIM обійдеться у 1199 юанів (близько $174).