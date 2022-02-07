Стало відомо, коли вийдуть Samsung Galaxy A53 та Samsung Galaxy A73

Через нестабільну ситуацію з постачанням компонентів багатьом виробникам довелося зрушувати релізи своїх смартфонів. Яскравий приклад – Samsung, яка була змушена змістити вихід Galaxy S21 FE. Для корейців це обернулося невдало і апарат не став хітом, як виробник, напевно, розраховував. Тим не менш, з’явилася інформація, що аналогічним чином фірма планує вчинити знову. Вона збирається випустити Galaxy A73 пізніше, ніж передбачалося раніше.





Новинка повинна з’явитися на ринку трохи пізніше за Galaxy A53, хоча в тому році Galaxy A52 і A72 вийшли одночасно. Офіційних даних про терміни виходу пристроїв поки що немає, але інсайдери повідомляють, що A53 можна буде купити в березні, а A73, відповідно, у квітні.

За чутками, A53 отримає процесор Exynos 1200 та 120-герцевий екран. Роздільна здатність основної камери буде 64 МП, а ємність батареї складе 5000 мАч з 25-ватною швидкою зарядкою. A73 приписують 6.7-дюймовий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц, Snapdragon 750G на слоті процесора, 8/128 ГБ пам’яті, Android 12 з коробки та квадрокамеру з головним модулем на 108 МП.

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