Дочка Стіва Джобса розкритикувала презентацію iPhone 14

Дочці засновника корпорації Apple Стіва Джобса Єві не сподобалася презентація iPhone 14. Такою думкою вона поділилася у своїх соціальних мережах.





Вона виклала фотографію, на якій зображений літній чоловік у червоній смугастій сорочці, який з радістю тримає ще одну таку саму сорочку в руках.

“Я оновив iPhone 13 на iPhone 14 після сьогоднішнього анонсу Apple”, – написано на фото.

Таким чином спадкоємиця Стіва Джобса натякнула, що нова модель нічим не відрізняється від старої.

Samsung теж пожартував з конкурентів. Компанія попросила дати знати, коли їх пристрої складатимуться.

Apple презентувала нові смартфони 7 вересня До лінійки увійшли моделі 14, 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max.