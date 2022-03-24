Анонсовано нову функцію PlayStation 5

Флагманська консоль PlayStation 5 отримає функцію змінної частоти оновлення. Про це повідомляє сайт Sony.





Як пояснили компанії, функція змінної частоти оновлення (Variable Refresh Rate, VRR) дозволяє динамічно синхронізувати частоту оновлення екрана з частотою роботи графічного виходу PS5. Анонсована опція знижує до мінімуму кількість візуальних артефактів, дозволяючи плавніше відображати картинку. VRR з’явиться на консолях нового покоління найближчими місяцями.

“Ігровий процес у багатьох іграх для PS5 здається більш плавним, оскільки сцени відображаються миттєво, графіка виглядає чіткішою, а затримка введення зменшується”, – розповіли про переваги роботи VRR у Sony. Опція буде працювати на телевізорах та моніторах, що мають роз’єм HDMI 2.1.

У повідомленні йдеться, що раніше випущені ігри можуть бути адаптовані до нової функції за допомогою патча. Майбутні тайтли отримають підтримку VRR із самого початку. “В якості додаткової можливості ви також можете застосувати опцію VRR до ігор для PS5, які її не підтримують”, – наголосили автори.

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