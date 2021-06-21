В Android-смартфони додадуть можливість пошуку інших пристроїв

З iOS 15 смартфони Apple перестануть відключатися «по-справжньому». Зроблено це для того, щоб зібрана з iPhone мережа допомагала шукати пристрої компанії.





Зараз же з’явилася інформація про те, що і компанія Google планує реалізувати схожу функцію в Android. По крайній мірі, в бета-версії Google Play Services виявився код, який недвозначно натякає на її появу, пише XDA-Developers.

Так, в ньому є згадка мережі Find My Device. Вона дозволить Android-смартфонам виявляти ваші пристрої і пристрої інших користувачів:

string name = “mdm_find_device_network_description”> Дозволяє вашому телефону допомагати знаходити ваш і пристрої інших людей string name = “mdm_find_device_network_title”> Знайти мережу мого пристрою

Варто зазначити, що у Google все ще немає власних міток, аналогічних Apple AirTag. Можливо, нова функція в Android – перший крок на шляху до їх появи.