Hardnews

В Android-смартфони додадуть можливість пошуку інших пристроїв

Щось таке ми вже бачили у яблучної компанії

21.06.2021
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З iOS 15 смартфони Apple перестануть відключатися «по-справжньому». Зроблено це для того, щоб зібрана з iPhone мережа допомагала шукати пристрої компанії.


Зараз же з’явилася інформація про те, що і компанія Google планує реалізувати схожу функцію в Android. По крайній мірі, в бета-версії Google Play Services виявився код, який недвозначно натякає на її появу, пише XDA-Developers.

Так, в ньому є згадка мережі Find My Device. Вона дозволить Android-смартфонам виявляти ваші пристрої і пристрої інших користувачів:

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string name = “mdm_find_device_network_description”> Дозволяє вашому телефону допомагати знаходити ваш і пристрої інших людей

string name = “mdm_find_device_network_title”> Знайти мережу мого пристрою

Варто зазначити, що у Google все ще немає власних міток, аналогічних Apple AirTag. Можливо, нова функція в Android – перший крок на шляху до їх появи.

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21.06.2021
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