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Universal Music, Warner Music та Sony Music призупинили роботу в Росії

10.03.2022
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звукозапис

10 березня Sony Music та Warner Music оголосили про те, що призупиняють діяльність у Росії на тлі вторгнення в Україну. Universal Music виступила із аналогічною заявою 9 березня. Таким чином, вся «велика трійка» звукозаписних лейблів тимчасово припинила роботу в Росії.


Усі три компанії заявили, що російські співробітники продовжать отримувати зарплату в період зупинення діяльності. У цьому обмеження в лейблів різні.

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  • Universal Music , найбільша звукозаписна компанія у світі, на частку якої припадає до 80% прав на музичні твори, закрила офіси в країні та призупинила всі бізнес-операції.
  • Warner Music призупинила інвестиції, розробку проектів, просування, маркетингову діяльність та виробництво фізичних носіїв.
  • Sony Music призупинила діяльність у РФ, але ще не визначилася з тим, як вирішуватиме ділові питання з артистами.

За даними Міжнародної федерації звукозаписної індустрії, в 2020 обсяг продажів на російському ринку цифрової музики склав 199 мільйонів доларів. Країна увійшла до 20 найбільших ринків у світі.

На початку березня Spotify закрив свій офіс у Росії на невизначений термін. Після цього компанія призупинила продаж Premium-підписки для жителів країни.

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10.03.2022
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