Два найгірші смартфони Realme за всю історію існування компанії

Компанія Realme відома тим, що пропонує бюджетні смартфони, які часто перевершували своїх конкурентів за функціями та технічними характеристиками. Однак, як і будь-який інший бренд, що прагне до домінування на ринку, у Realme не обійшлося без помилок.

Realme C1 (2018)

Однією з менш примітних моделей в лінійці Realme був Realme C1 (2018). Він міг похвалитися великим акумулятором і привабливим дизайном, але пристрій мав низку недоліків. Його процесор Snapdragon 450 був недостатньо продуктивним і погано справлявся з багатозадачністю. Камера була в кращому випадку базовою, забезпечуючи неякісні фотографії в умовах низької освітленості. Крім того, пристрій працював на Android Oreo і повільно отримував оновлення, залишаючи користувачів із застарілим програмним забезпеченням.

Realme 1

Ще одним пристроєм, який викликав критику, був Realme 1. Хоча ця модель мала перевернути уявлення про бюджетні смартфони завдяки своєму унікальному дизайну та агресивній ціновій політиці, вона не виправдала сподівань у ключових сферах. Одним із кричущих упущень була відсутність датчика відбитків пальців, який був майже стандартною функцією в конкуруючих моделях. Пристрій також не мав подвійної камери, яка швидко ставала нормою навіть у бюджетних телефонах. Процесор Helio P60, хоча і був пристойним для своєї ціни, не дуже добре оптимізував роботу акумулятора, що змушувало користувачів шукати зарядний пристрій частіше, ніж хотілося б.

Обидва телефони стали для Realme навчальним досвідом. Хоча вони мали певні переваги, їхні недоліки були досить кричущими, щоб викликати критику. На щастя, бренд продемонстрував здатність адаптуватися та вдосконалюватися, часто вчачись на помилках минулих моделей, щоб створювати кращі пристрої в майбутньому.