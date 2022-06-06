Охолодити за 30 секунд: Xiaomi випустила недорогий швидкий кондиціонер

У Xiaomi знову побільшало товарів. Цього разу китайська компанія націлилася на сферу мікроклімату та випустила кондиціонер Giant Power Saving Pro 1.5HP . Його ключовою фішкою стала можливість надшвидкого нагрівання та охолодження. На нагрівання припливного повітря у пристрою йде всього 60 секунд, на охолодження ще менше – 30 секунд. Сам кондиціонер витримує температуру на вулиці від -32 до +60 ° C, що цілком підходить для українського клімату.







Giant Power Saving Pro 1.5HP розрахований на приміщення площею 20 кв. Об’єм циркулюючого повітря в системі може досягати 680 м3/год. Цей кондиціонер може похвалитися технологією самоадаптованого прогнозування навантаження при охолодженні та обігріві, а також додатковою перевагою у вигляді збільшеної в порівнянні з іншими моделями від Xiaomi енергоефективністю.

Кондиціонер інтегрується в системи «розумного будинку» і може працювати в парі з зволожувачем Mijia, як і з іншими пристроями з екосистеми Xiaomi. В наявності управління через фірмовий додаток та голосом через помічника Xiao AI. Ну і, звичайно, Xiaomi не змінила свого фірмового мінімалістичного дизайну.

Продається кондиціонер поки що виключно на китайському ринку і коштує 2499 юанів, що дорівнює приблизно 375 $.