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Охолодити за 30 секунд: Xiaomi випустила недорогий швидкий кондиціонер

06.06.2022
1 хвилина на прочитання
Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP

У Xiaomi знову побільшало товарів. Цього разу китайська компанія націлилася на сферу мікроклімату та випустила кондиціонер Giant Power Saving Pro 1.5HP . Його ключовою фішкою стала можливість надшвидкого нагрівання та охолодження. На нагрівання припливного повітря у пристрою йде всього 60 секунд, на охолодження ще менше – 30 секунд. Сам кондиціонер витримує температуру на вулиці від -32 до +60 ° C, що цілком підходить для українського клімату.

Giant Power Saving Pro 1.5HP розрахований на приміщення площею 20 кв. Об’єм циркулюючого повітря в системі може досягати 680 м3/год. Цей кондиціонер може похвалитися технологією самоадаптованого прогнозування навантаження при охолодженні та обігріві, а також додатковою перевагою у вигляді збільшеної в порівнянні з іншими моделями від Xiaomi енергоефективністю.

Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP

Кондиціонер інтегрується в системи «розумного будинку» і може працювати в парі з зволожувачем Mijia, як і з іншими пристроями з екосистеми Xiaomi. В наявності управління через фірмовий додаток та голосом через помічника Xiao AI. Ну і, звичайно, Xiaomi не змінила свого фірмового мінімалістичного дизайну.

Xiaomi Giant Power Saving Pro 1.5HP

Продається кондиціонер поки що виключно на китайському ринку і коштує 2499 юанів, що дорівнює приблизно 375 $.

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06.06.2022
1 хвилина на прочитання
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