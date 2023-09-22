На коробках iPhone 15 з’явилися приховані символи

Компанія Apple впровадила в коробки iPhone 15 новий механізм захисту, що підтверджує справжність пристрою, щоб уникнути покупки фейкових гаджетів. Тепер під ультрафіолетовим світлом можна розглянути спеціальні QR-коди та напис iPhone, повідомляє портал 9to5mac з посиланням на інсайдера Majin Bu.

Така система допоможе захистити покупців у сторонніх магазинах від придбання фейкових iPhone, у тому числі уживаних пристроїв, які були перепаковані у неоригінальні коробки під виглядом нових.

Сама компанія Apple під час презентації новинок не згадала про це нововведення. Редакція порталу 9to5mac також зазначила, на які деталі звертати увагу при покупці iPhone у неофіційних магазинах Apple або «з рук».

Насамперед варто порівняти якість друку та елементи однієї коробки від iPhone з іншого, звірити серійний номер, вказаний на коробці з тим, що вказано в налаштуваннях смартфона. При цьому розкривати гаджет краще перед продавцем, щоб перевірити, чи відповідають ці дані, у тому числі й IMEI.

Смартфони лінійки iPhone 15 надійшли у продаж у п’ятницю 22 вересня у всьому світі