Погана інвестиція: Samsung Galaxy S22 обезцінився в тричі більше за iPhone 13

Згідно з даними найбільшої платформи з купівлі-продажу б/у смартфонів SellCell, Galaxy S22, що дебютував у лютому цього року, вже знецінився на 47%. Не сильно відстає і Google Pixel 6, який втратив вартість 42%. Найменші втрати iPhone 13, з моменту виходу у вересні 2021 року його вартість знизилася всього на 16%. До речі, торішнє дослідження показало, що саме iPhone 13 потенційно є смартфоном Apple, який найменш знецінюється.





За два місяці модель Galaxy S22+ 5G 128 ГБ втратила в ціні близько 58%. Це не дуже хороша новина для власників смартфона з огляду на його високої вартості. У майбутньому їм доведеться ще більше розщедритися, якщо вони надумаються продати свій Galaxy S22 і купити щось нове.

iPhone 13 Pro Max 128 ГБ – найкращий у даному рейтингу. Ця модель втрачає в ціні лише 3,8% у стані «як новий». Амортизація зазвичай спостерігається через два місяці від початку продажу. Але тут є одна цікава особливість – iPhone не тільки краще зберігає свою цінність, ніж будь-який смартфон на Android, але відновлює вартість після другого місяця. Таке спостерігається і у Google Pixel 6, хоча втрати вартості у нього значні.