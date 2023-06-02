Представлені флагманські смарт-годинники Garmin Fenix ​​7 Pro та Epix 2 Pro

Новинки можуть похвалитися новими оптичними пульсометрами, ліхтариками та розширеними програмними функціями для спортсменів.

Модель Fenix ​​7 Pro отримала ефективніші дисплеї з пам’яттю в пікселях (Memory-In-Pixel), які можуть заряджатися від сонячних елементів, а в Epix 2 Pro встановлені стандартні OLED-екрани. Цей годинник ідеально підійде любителям пригод та екстремальних видів спорту.

Обидві новинки пропонують ліхтарики з режимом стробоскопа, датчики для відстеження активності, оцінки витривалості, моніторинг серцевого ритму, аналіз сну та розширені показники тренувань. Крім того, в годиннику є висотомір, барометр і компас. Fenix ​​7 Pro також пропонує потужні функції багатодіапазонного GPS-стеження, картографування та навігації.

Новий смарт-годинник пропонується в трьох розмірах — 42 мм, 47 мм і 51 мм. Заявлений час автономної роботи Epix 2 Pro досягає 31 дня, а Fenix ​​7 Pro – до 38 днів.

Ціни на Garmin Fenix ​​7 Pro стартують із $800 за модель на 42/47 мм та $900 за 51 мм. Модель Epix 7 Pro на 42/47 мм коштуватиме $900, а 51 мм — $1000. Версія Sapphire із захищеним сапфіровим склом збільшує вартість годинника на $100.