Відома дата виходу Xiaomi 12

Xiaomi 12 покажуть світу в грудні 2021 року, відразу після прем’єри флагманського процесора Snapdragon 898.





Ми вже давно знаємо, що Xiaomi 12 дебютує в 2021 році. Однак тепер з’явилися більш конкретні повідомлення про доступність нового флагмана від Xiaomi.

Snapdragon 898, флагманський чіп Qualcomm для найкращих смартфонів Android у 2022 році, швидше за все, буде показаний 30 листопада 2021 року. Digital Chat Station стверджує, що презентация Xiaomi 12 відбудеться відразу після нього. Грудневий дебют – це не стільки чутки, скільки підтверджена інформація.

Як і в попередні роки, ми побачимо кілька варіантів, включаючи Xiaomi 12 Lite 5G, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Pro, SE і Ultra . Проте на їх прем’єру, мабуть, доведеться чекати до березня. Також знадобиться деякий час, щоб базова модель Xiaomi 12 вийшла з Китаю і потрапила на світовий ринок. Ми, мабуть, чекатимемо її приблизно до березня або квітня.